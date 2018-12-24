汤汉斯现身汉堡店被认出·直接请全场吃午餐 奥斯卡影帝汤汉斯（Tom Hanks）日前与妻子丽达韦尔逊（Rita Wilson）现身加州某间In-N-Out汉堡店用餐，被民众认了出来后，他便大方和众人互动，甚至掏出钱包帮大家的午餐买单，让不少网民直呼好羡慕在场客人，能享受巨星请的汉堡。

汤汉斯帮在餐厅的所有客人买单，为大家留下了一个难忘的午餐回忆，民众向《E! News》直夸他的亲切大方，“他真的很友善，和大家交谈、自拍，祝大家圣诞快乐。”

（美国．加州24日讯）奥斯卡影帝汤汉斯（Tom Hanks）日前与妻子丽达韦尔逊（Rita Wilson）现身加州某间In-N-Out汉堡店用餐，被民众认了出来后，他便大方和众人互动，甚至掏出钱包帮大家的午餐买单，让不少网民直呼好羡慕在场客人，能享受巨星请的汉堡。

广告

62岁的汤汉斯当天戴着眼镜，穿着着黑色衬衫，看起来神采奕奕，从网民公开在社群网站上的照片来看，他亲自拿着手机与在场的顾客自拍，从店里拍到店外，有民众和他打招呼时，他也是亲切地握手回应，相当亲民，完全没有大明星的架子。

由于这家汉堡店地处前往热门度假胜地的路上，难得有名人上门，当地政府还在粉丝专页分享汤汉斯来到此地的新闻，希望他和家人未来能再光顾。

广告