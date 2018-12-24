张念群：2019财案公布前·马华已申请涨拉大学费 教育部副部长张念群今日揭露，马华在2019年度财政预算公布之前的9天，已致函高教部申请调高拉曼大学学院的学费10%，马华总会长拿督斯里魏家祥却将调涨学费的罪魁祸首指向希盟政府，是非常不正确及没有诚信。

张念群展示马华申请调涨学费的信函。

（柔佛．古来24日讯）教育部副部长张念群今日揭露，马华在2019年度财政预算公布之前的9天，已致函高教部申请调高拉曼大学学院的学费10%，马华总会长拿督斯里魏家祥却将调涨学费的罪魁祸首指向希盟政府，是非常不正确及不诚实的。

广告

她今日在大古来华小所召开的新闻发布会上披露，根据她所取获的文件，马华于10月23日致高教部申请调涨学费，即比11月2日所公布的财政预算早了9天。

她指出，申请调涨的理由包括该大学学院的学费低廉，且国阵政府在2013年至2018年期间，所获款项所获得的拨款一直在减少。

她说，魏家祥一直强调要调涨学费，是因为希盟政府在2019年财政预算案给予拉曼大学学院的拨款削减至550万令吉，这几乎是栽赃嫁祸的说法。