为何没发海啸警报 印尼当局解释了 印尼国家灾难管理局日前宣布，巽他海峡(Sunda Strait)所发生的海啸，主要是因喀拉喀托火山爆发所导致。该局也透露，由于该国目前尚未没有任何海啸预警系统，因此才没有发出海啸警报。

（图：法新社）



（印尼24日讯）印尼国家灾难管理局日前宣布，巽他海峡(Sunda Strait)所发生的海啸，主要是因喀拉喀托火山爆发所导致。该局也透露，由于该国目前尚未没有任何海啸预警系统，因此才没有发出海啸警报。

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根据当地媒体报道，印尼国家灾难管理局事后透露，昨日所发生的海啸并非因地震所引起。当局因尚未有针对水下山体滑坡或火山造成的海啸提供任何预警系统，所以无法发出海啸警报。

该局发言人苏多波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，印尼气象气候地球物理局（BMKG）、印尼科技研究应用机构（BPPT）以及海事部正继续调查，以确认有关海啸是否真的由喀拉喀托火山爆发所引起，因为对比10月和11月的喷发量，昨日的喷发量并不多。

此外，苏多波也透露，“根据初步数据显示，伤亡者只有印尼人，没有外国人。”这次的海啸侵袭巽他海峡南部同爪哇西部一带的海滩，不少海边度假区被巨浪变成颓垣败瓦，多间酒店以及建筑物也被冲垮受损。