住区物色空地供居民农耕．麻市会推动“花园之友” 继推动理想花园计划（Taman Ideal），麻坡市议会为进一步加强花园住宅区居民的环保和卫生意识，将鼓励花园居委会成立“花园之友”（Rakan Taman），并在住宅区内物色适当的地点供居民做农耕用途，绿化花园之余，也加强居民的互动交流。

麻属蔡氏济阳公所三机构响应市议会推动的清洁运动，身体力行推动环保。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡23日讯）继推动理想花园计划（Taman Ideal），麻坡市议会为进一步加强花园住宅区居民的环保和卫生意识，将鼓励花园居委会成立“花园之友”（Rakan Taman），并在住宅区内物色适当的地点供居民做农耕用途，绿化花园之余，也加强居民的互动交流。

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落实“城市耕种”概念

行动党麻坡市议员党鞭蔡伟明披露，在“花园之友”（Rakan Taman）计划下，市议会将会在住宅区内物色一片空地，让居民种植蔬菜等农作物，以实现“城市耕作”（Urban Farming）的概念。

蔡伟明今早参与由麻坡市议会联合非政府组织及居民展开的清洁运动上，向星洲日报《大柔佛》社区记者如是披露。

共有3个地区同步展开有关清洁运动，响应的组织包括麻属蔡氏济阳公所、沙礼路利雅花园，以及峇吉里再也花园。

明年3月前50区设“理想花园”

蔡伟明指出，市议会预计于明年3月前，在50个花园住宅区设立“理想花园”，让居民一同参与照顾环境，并利用回收品换取收入。

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“接下来，市议会将会积极推动花园之友计划，也会协助花园住宅区成立居委会，致力推动环保与绿化工作。”

他说，一旦“城市耕种”概念落实，也可以解决一些居民没有规划性种植的问题，一举数得。

蔡景伟：让麻变美丽城镇

麻属蔡氏济阳公所总务蔡景伟受访时说，照顾环境人人有责，只要大家齐心合力，相信麻坡将会变成更美丽的城镇。

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他说，配合响应市议会展开的清洁运动，该公所三机构也自动自发，一大清早便清理公所前的杂草和砍伐过于茂盛的枝桠，为照顾环境尽一分力。

出席活动者尚包括副主席蔡如明、文书蔡荣兴、妇女组副主任蔡佩珠、青年团财政蔡伟强及理事蔡玄光等。

参与清洁运动者出动大剪刀修剪杂草，为清洁环境尽一分力。（图：星洲日报）

热心民众不惜冒险砍除茂密的枝桠，避免威胁民众安全。（图：星洲日报）