昔剪报头换米活动反应热．派出800套礼品 今早举行的“剪报头换Sunwhite新阳香米及Royal Pusa Gold金丝米”活动反应热烈，共为本报读者派出近800套礼品。

林如意（右一）和吴国泉（左一）派发礼品予王国堂（右二起）和李玉莲夫妇。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末23日讯）今早举行的“剪报头换Sunwhite新阳香米及Royal Pusa Gold金丝米”活动反应热烈，共为本报读者派出近800套礼品。

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这场在昔加末亚罗拉好吃美食中心举行的活动，原订于早上8时开始举行，不过由于大批本报读者提前到排队，因此活动提早10分钟举行，并按照原订的9时结束活动。

在本报柔佛州发行部主任吴国泉和Jasmine食品有限公司（新山）销售主管林如意指挥下，透过工作人员协助和读者的配合，现场人龙秩序井然，民众们领取一包价值4令吉50仙的500克新阳香米，以及一包价值5令吉50仙的500克金丝米，并附加一个购物袋。

本报读者剪下本月17至23日的其中4天《星洲日报》报头，或展示《星洲日报》电子报有效订阅户头，就当场获得一个编号和排队领取上述礼品。

王国堂李玉莲夫妇排首两位

排在首两位的王国堂（62岁）和李玉莲（60岁）夫妇表示，他俩在早上6时30分就抵达现场后，就步行到邻近茶室享用早餐，并在早上7时重返现场排队。

王国堂表示，他和太太排在首两位，不久其他读者陆续而来，直至7时45分已大排长龙，而活动也提早举行，方便提早排队的读者。

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他和太太是星洲日报的长期读者，多年来从未错过每一场剪报头换礼品的活动，而每一场他们都习惯提早前来排队。

李玲珑：与星洲结缘67年

李玲珑（80岁）表示，她自中学就开始阅读《星洲日报》迄今，屈指一算和《星洲日报》已有67年的情谊，多年来都爱参加《星洲日报》大大小小的活动。

她表示，其丈夫今早驾车载着她的邻居黄彩宝（90岁），从东方花园的住家参加剪报头换米活动后，在该美食中心和友人一起享用早餐才回家。

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现场人龙秩序井然，林如意（左一）派发礼堂予一位读者。（图：星洲日报）

李玲珑（左）带领邻居黄彩宝（右）参加剪报头送米活动。（图：星洲日报）

本报一名读者满脸笑意从林如意（左）手中接过礼品。（图：星洲日报）