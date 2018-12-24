屋价跌，买屋好时机？ 根据一些在房产市场搜寻的购屋者反映，他们听说最近房屋价格下跌了，可是，物色了几个星期，发现只有一些地区的二手房屋，转手价小幅下跌，多数地区的屋价还是相当高，对本地人民来说仍很难负担得起。

根据一些在房产市场搜寻的购屋者反映，他们听说最近房屋价格下跌了，可是，物色了几个星期，发现只有一些地区的二手房屋，转手价小幅下跌，多数地区的屋价还是相当高，对本地人民来说仍很难负担得起。

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原本听到说房屋价格下跌，让不少有意购买房屋者看到希望，不过，实际情况并非如此，针对这个课题，产业顾问表示，一些有能力握持房产的买家，多数会坚持他们的要价，因此，房屋价格下跌的情况并不明显。

屋价下跌情况不明显

另外，业界人士估计，产业市场走势保持低迷，预料将持续3至6个月的时间，不过，仍有不少零星成交活动，只要买家物色到属意的单位，而且价格比平均市价低，成交的机会相当高。

目前，城市地区房屋价格保持坚稳，郊外地区的房产价格，要看单位数目是否众多、是否有较多的空置单位，如果是这样的情况，一般转手价可能与一手屋没有太大差别。

购买房屋一直是许多人最大的财务规划项目，购买房屋之前，最好能了解房地产的市况、掌握屋价的走势，然后选择适合的时机敲定购屋计划。

坦白说，即使房屋价格下跌，应该短期的现象，不会持续跌下去，通常会止跌回升，在马来西亚，房产低迷不振，一般不会持续太长的时间。