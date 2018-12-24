商家：店前空地明年私营化？．反对设收费停车场 巴当知甲妮华娜花园2路，即巨人（Giant）超市前一排商店前的空地，明年1月1日起拟开始私营化停车场，原本免费停车，如今却要收费，引起当地商家不满，纷纷签名反对。

魏世德（右）表示妮华娜2路收费亭在上星期建好，他不赞同在该处实施私营化停车制度；左为阿兹兰。（图：星洲日报）

焦点社区：巴当知甲妮华娜花园2路

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（马六甲23日讯）巴当知甲妮华娜花园2路，即巨人（Giant）超市前一排商店前的空地，明年1月1日起拟开始私营化停车场，原本免费停车，如今却要收费，引起当地商家不满，纷纷签名反对。

目前，有关路口已竖立收费亭子，相信是市政厅将该区停车场私营化，引起当地商家反弹。

担心民众避收费乱泊车

据了解，该商店前空地可以停放约50辆轿车，平时都是免费让民众停放，而且前往该处的都是居民及消费者，到商店、超市购买日常用品，多数并不会长时间逗留。若私营化该区停车场，商家也担心民众会将车子停放在大马路旁及花园，造成交通问题。

巴当迪甲乡村社区管理理事会发起签名运动，反对将该区停车场转成私营化收费停车场。

李贵聪：忧影响生意

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花旗面包西果屋负责人李贵聪受访时表示，在当地营业约10年，这里仅仅是小小一条街，担心私营化停车位后，生意会受到影响。

他说，一旦私营化停车制度后，相信车主会将车子停放在大马路旁及花园路，除了可能带来交通阻塞问题，也可能发生意外。

“如果像是玛琳一带，属于工业区，收费还算合理，但是这里就不适合。”

蔡女士：多买东西就离开

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当地商家蔡女士对该区将变成私营化收费停车场感到不解，并表示不认同这种做法。

她指出，该区停车位不是很多，且属于市郊，突然在该处设收费停车场或会影响生意。对于顾客，多数都是买东西一下子就离开了，不会停久。

阿兹兰：发动签名呈市厅

巴当迪甲乡村社区管理理事会主席阿兹兰表示，该区共有2个花园，分别是妮华娜花园及贞德瓦斯花园，平常都是居民到该处商店购买日常用品，他也认为该处不适合做私营化收费停车场。

他说，该区超过300户市民，若进入该停车场的收费为1令吉，那将会加重市民的负担。

“我一天大约也会进出该停车场3至4次，这里可停放不超过50辆轿车。”

他表示，该理事会对此发起签名运动，该运动刚开始，预计本周内会提呈上市政厅。

魏世德：将向市厅反映

另一方面，吉里望区州议员魏世德表示，该收费亭子是在上星期建好，并将于明年1月1日开始收费，这将会给当地居民及商家带来一定的影响。

他说，该区约有30家商店，之前是免费停车的，相信是历史城市政厅将该停车场改为私营化收费停车场，至于收费多少暂时还不知道。

他指出，他将会这2天内将此事向市政厅反映，告知该理事会不支持实施私营化停车收费制度。他也将向房屋、地方政府、环境事务及绿色工艺委员会主席拿督郑国球及市长拿督阿兹米反映，要求关注。

措施不适合市郊

“我觉得这项措施不恰当，停车收费有好有坏，对于某些地方可能会被工作8小时的市民霸占停车位，那收费是好的，但是这里不一样。”

他也担心车主会将车子停放在大马路及花园路，这样原本没有问题的地方，会突然产生问题，况且该区停车位也不多，既然政府都可以实行周末免费停车，为何该区小地方则要收费。

商民担心妮华娜2路改成私人停车场后，会有更多车主将车子停放在大马路旁，非常危险。（图：星洲日报）

巴当知甲妮华娜花园2路，即巨人（Giant）超市前一排商店前的空地，明年1月1日起拟开始私营化停车场，原本免费停车，如今却要收费，引起当地商家不满，纷纷签名反对。（图：星洲日报）