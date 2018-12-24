诺依占：可申贷建牧场篱笆．业者违规充公牛羊 甲州农业、企业发展及农基工业委员会主席诺依占表示，州政府严正看待牛羊畜牧业者面对基金不足，没有能力维修或安置篱笆的问题，遂通过州及县兽医局安排资金分配和申请兴建篱笆借款，确保解决牛羊四处游走，侵入他人土地制造粪便的问题。

诺依占（左三）呼吁养牛羊人遵守当局条例，否则牛羊将被充公。（图：星洲日报）

（马六甲23日讯）甲州农业、企业发展及农基工业委员会主席诺依占表示，州政府严正看待牛羊畜牧业者面对基金不足，没有能力维修或安置篱笆的问题，遂通过州及县兽医局安排资金分配和申请兴建篱笆借款，确保解决牛羊四处游走，侵入他人土地制造粪便的问题。

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亚罗牙也市会将加强执法

诺依占说，在各方达致共识下，倘若牛羊拥有人或饲养人不理会当局的指示或劝告，亚罗牙也市议会将在地方法令下（与畜牧相关）加强执法工作。

诺依占日前在牙力州选区发展及协调中心主持与逾20名牛羊饲养者对话会时，这么表示。

须拥土地或获地主允许

诺依占说，申请建设篱笆贷款的条件是必须有自己的土地，否则申请者必须获得地主的允许，才能在租地上兴建篱笆；同时，他们必须到州或县兽医局申请，以方便处理文件手续及谘询服务。

他说，州政府已经提供最低条件的资金和借款，若主人还是冥顽不灵任牛羊四处游走的话，当局除了逮捕及充公，别无他法。

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因此，他希望所有业者合作，遵守各局的条例，包括兽医局和地方政府，以照顾地方上的和谐及可续性。

他强调，州政府将持续通过政府部门及机构来协助州内的牛羊畜牧业者，这一点从州政府指示有关单位不断亲自到农场了解业者面对的问题获得证明。

兽医局长：违例者抓或充公牛羊

此外，甲州兽医局局长艾迪莫哈末医生强调，若畜牧业者不遵守当局条例，州政府将发出指示逮捕或充公任何被放任游走的牛羊。

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当天对话会出席的有亚罗牙也市议会、警方、牙力乡村社区管理理事会及畜牧业者。