潘正联．汉高祖斩白蛇 最近大马的政坛频现乱象、很多青蛙跑出来了，政教分开等沸沸腾腾课题，原本看成好的新希望、新前景，弄得乌烟瘴气，好像暂时没看到前方，让人喘不过气。

最近大马的政坛频现乱象、很多青蛙跑出来了，政教分开等沸沸腾腾课题，原本看成好的新希望、新前景，弄得乌烟瘴气，好像暂时没看到前方，让人喘不过气。

广告

此时，报章一则毫不起眼，算是较清新，莞尔的小新闻，令人眼睛一亮。中国黑龙江一名62岁的大妈因腰部“生蛇”（带状疱疹），江湖大师虽在其腰部及背部写上“汉高祖斩白蛇，一刀两断”几行大字咒语，仍痛不欲生，最后还要看医生求治保命。

这并非是笑话，也是我们这里民间常出现的，现代年轻人可能已鲜少听到的包括鱼骨哽喉，取碗水在灯下（或阳光下）以剑指划几下喝下可化骨。

生须疹疮，惊执日打小人，用擦虎爷两颊的金银纸在两旁擦一擦自然而愈；小孩子夜哭不停，吊挂《通书》等，都喜以民间隐世方术，祝由科的道医解解，颇堪玩味。

例如，生大颈泡，民间是用虎符，小孩子夜哭不歇，用《通书）吊挂或当枕，是否殊可怜抑复可愍呼？

就此事向一名父亲是开坛，也是乩童的西医讨教，他只笑说，过火坑后，有善信到来求医灼伤的脚，以及像上述大妈“生蛇”，性命垂危，被家人急带来求医，印象深刻至今。

子不语怪力乱神，道德经说：大智惹愚，大智若拙，正是：信邪修正，天地知闻也。

广告

从“汉高祖斩白蛇”新闻，我反倒希望国家现在能有“汉高祖”出现，来“斩除”我国目前政局乱象，驱避灾祸，还一片清亮的天空，人民有更好的生活空间，把眼前的路留宽一点，让后来的人走走！

这也是2019年前夕，我的新愿望之一！