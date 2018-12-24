外国游客最想尝试的韩国特色美食．活章鱼夺冠 根据调查，26%的受访者最想吃活章鱼，其后依序为：酱腌蟹酱（14.6%）、血肠（14.2%）、斑鳐（10.3%）、拌生牛肉（7.7%）和清酒鞠酱（6.7%）。

（韩国．首尔24日专电）韩国观光公社今天表示，公社于11月23日至29日在官网对944名用户进行问卷调查，结果显示，外国游客最想尝试的韩国特色食物是活章鱼。

广告

根据调查，26%的受访者最想吃活章鱼，其后依序为：酱腌蟹酱（14.6%）、血肠（14.2%）、斑鳐（10.3%）、拌生牛肉（7.7%）和清酒鞠酱（6.7%）。

韩国联合新闻通讯社指出，从语言圈来看，英语圈受访者最想吃的是酱腌蟹酱（18%）和活章鱼（16.7%）；日本游客则对斑鳐（23.5%）和血肠（17.3%）较感兴趣；华语圈游客对活章鱼、蟹酱、血肠感兴趣。

韩国观光公社表示，将基于此次调查结果制作韩国美食宣传视频，促进韩国美食多样化，让外国游客享受更多的韩国美食。

（中央社）