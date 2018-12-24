大专代表解说资讯 . 抓住机会装备自己 学习是无止境的，唯有装备好自己，才能抓住更多机会

（古晋23日讯）学习是无止境的，唯有装备好自己，才能抓住更多机会！吸引超过30所国内外大专院校参与的2019年星洲教育展，将巡回东马为学子解说课程及提供奖贷学金等资讯，大家千勿错过。

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由星洲日报主办的教育展，定于明年3月8日在古晋铂尔曼酒店首先登场，接着于9日在诗巫金地酒店、10日在民都鲁Promenade酒店、11日在美里铂尔曼酒店、16日在沙巴亚庇希尔顿酒店及17日在山打根沙巴大酒店举行，展出时间从中午12时至下午5时。



主办单位欢迎有意升学者，特别是大马教育文凭考试（SPM）、大马高级学校文凭考试（STPM）及统考（UEC）生亲临，向在场的教育机构了解更多，规划升学路。



东马教育展自2017年首届举办即获得各大专院校及学生热烈反应及好评，明年已来到第3届，受邀参与大专院校和机构有亚洲医药及科艺大学（AIMST University）、Brilliant Inspiration Academy、Executive学院、FAME国际学院、IMU、International School Brunei、古晋双威学院、莱拉泰益学院、NIIT学院、马六甲马尼帕尔医学院、霹雳Quest国际大学、爱尔兰皇家外科医学院（RCSI）和都柏林大学（UCD）大马分校、砂世纪学院、砂斯威本科技大学、拉曼大学学院（TARC）、思特雅大学古晋分校（UCSI University）、砂科技大学学院（UCTS）、拉曼大学（UTAR）、国能大学（Universiti Tenaga Nasional）、宏愿开放大学及AUG国际教育集团等。



同时，2019星洲东马教育展也获得长期商业伙伴支持，包括古晋铂尔曼酒店、美里铂尔曼酒店、双威主题乐园、庄氏眼科光学、SHARP、Faber-Castell、舒戈邦、寿司金（Sushi King）、Borneo Samariang Water Park、三脚标-永健集团、NH Nutri Grain榖粮饮、UCSI酒店、Julie\'s、MOMA Water、河滨酒店、河滨酒店Astana Wing、大玛格烈达酒店、沙巴希尔顿酒店及CityPlus电台等支持。凡登记出席者可获赠礼袋一份，入场免费。



想要了解更多或出席登记，欢迎浏览星洲教育展脸书（https://www.facebook.com/SinChewEducationFair/），并扫瞄广告上所刊登的二维码以进行登记，或联络星洲日报各区办事处电话082-578661（古晋）、084-337798（诗巫）、086-316770（民都鲁）或085-660098（美里），电邮[email protected]。



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国能大学经理兼讲师刘怡锋 . 为华裔生特设奖贷金



作为半政府津贴的私立大学，国能大学欢迎华裔学子报读，同时享有该校特别为华裔生增设的奖、贷学金。如果学生成绩优秀，被分派到国能公司或子公司任职，则可以将贷学金转换至奖学金。



该校在2019年QS大学亚洲排名第234，以及泰晤士高等教育世界大学大马排名第7，是一所受国内外认证的高等学府，毕业生完成学业后，可获前景的就业机会。



国能大学提供课程包括工程系、电脑科学系、资讯工艺系、会计系及金融工商管理系，还有最新推出的能源经济学系，欢迎有兴趣者报读。



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刘怡锋

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古晋双威学院首席执行员林日策 . 合作企业多 就业有保障



古晋双威学院成立至今11年，作为会计系的先锋，古晋双威学院已为市场培育无数专才，主打会计和商业课程，尤以特许公认会计师公会（ACCA）课程最受欢迎。



根据调查显示，大马需要6万名会计师应付市场需求，而砂拉越就需要1万名，但目前本州只有2000多名会计师，意味着市场需求量大，且学子在完成学业后，就业领域广，包括成为公司管理层和高层。



如毕业生在完成文凭课程后不想继续升学，可选择前往该院合作的超过30间企业任职，就业受到保障，或在该院完成学业后，用较短的时间在合作的国外大学继续升学。





林日策

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砂世纪学院销售与市场经理郑元圆 . 唯一提供法律课程私院



“我们向来支持大型的教育展，也察觉星洲日报在宣传方面能帮助我们，所以我们继今年参与获得不俗回响后，明年决定再次参与星洲教育展。”



作为婆罗洲唯一提供法律文凭及学位课程的私立学院，砂世纪学院和伦敦大学结为合作伙伴，让学子即使在本地求学，也可以拿到国外的学位文凭，或飞往当地参加毕业典礼。



砂世纪学院将于明年1月7日入学，并定于1月至3月期间开办技能提升课程，欢迎大马教育文凭考试毕业生申请。





郑元圆

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FAME国际学院营销总监朱丽桦 . 主打会计 商业科系



“明年是我们第3次参与星洲教育展，在过去两年的教育展，我们获得学生热烈反应，成果出乎意料的好，有不少潜质学生在现场报名。”



朱丽桦感激星洲日报提供这一平台，让他们有机会对外招生，并承诺将和星洲一直保持紧密的合作关系。



FAME国际学院主打会计和商业科系，欢迎独中和国中生届时前往摊位洽询更多。





朱丽桦

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AUG国际教育集团东马区经理官淑婷 . 依预算介绍合适大学



作为教育中介中心，AUG国际教育集团代理澳洲、英国、大马、新加坡、美国、瑞士、加拿大及纽西兰多所大专的课程，为本地学子提供一站式的免费服务。



AUG国际教育集团将根据学子预算，介绍所合适的大学，包括提供专业的谘询辅导、大专入学、奖学金、住宿、签证申请及机场接送等安排。



如果学子对未来升学缺乏概念，或有意申请移民，可以前往AUG国际教育集团提出谘询，他们也提供国外学府从小学至博士学位课程的入学申请服务。





官淑婷

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NIIT学院董事经理温佑康 . 主打旅游 电脑科学系



“为了迎合砂州政府的号召，我们在去年开办生态旅游文凭课程，鼓励更多专才往此领域发展，也是我国唯一拥有此课程的大专学府，而我们也是东马唯一提供电脑科学系的本地学府。”



除了前往英国、美国和澳洲，NIIT学院也和中国多所著名大学合作。NIIT学院为符合资格的学子提供全额奖学金及免费住宿申请，让学子拥有更多选择的同时，又能节省更多。



同时，NIIT学院也推出边工边读计划，为学子特制课程表，让面对经济问题的学子，可以在读书的同时，又有时间工作来赚取收入。





温佑康

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砂斯威本科技大学助理经理（教育谘询）法依津 . 明年办商业法学课程



砂斯威本科技大学将在明年开办商业管理文凭课程及法律学位衔接课程，让本地学子拥有更多的求学管道，其他还有商业、工程和科学、设计和资讯及多媒体基础课程。在学位课程方面，该校提供工程、商业、资讯工艺、设计和科学系。



同时，砂斯威本科技大学也提供奖、贷学金给符合资格者申请，还有0%利息的简易付款方式，为面对经济问题的学子解困，以及全额奖学金开放给优异生申请。





法依津

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Executive学院首席执行员Sheila Sie . 免费iPad 轻松上学



抛开成堆的教科书，学子只需一台iPad即可轻松上学，而这将由Executive学院免费提供，还有高科技的课堂设施，包括苹果电视及触屏式电视，迎合当今的高科技教学模式。



Executive学院提供的所有课程都获得马来西亚学术鉴定局（MQA）和教育部（MOE）认证，课程包括艺术基础课程、材料估量及商业管理文凭课程，还有吉隆坡建设大学（IUKL）合作提供的两个学位课程，即建筑管理技术（荣誉）学士学位和工商管理（荣誉）学士学位。





Sheila Sie

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IMU首席执行员阿都阿兹峇巴 . 最稳健健康科学大学



IMU成立于1992年，是马来西亚首个也是最稳健的私立医学和健康科学大学，提供科系包括医学、牙科、药剂学和健康科学等。



随着医疗保健服务的转变和社区需求，IMU提供的科系为学子提供了专业管道，为毕业生将后就职提供优势条件，欢迎学子届时前往摊位了解更多，为更美好的未来前景铺路。



IMU通过和超过26所世界知名大学的合作，为学子提供更多学习和培训机会。





阿都阿兹峇巴

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莱拉泰益学院首席执行员黄光利 . 课程全面 多元



坐落在诗巫市中心的莱拉泰益学院，提供文凭课程予大马教育文凭考试及统考生，无论是想就读和商科有关的科系，还是和理科有关的科系，这里都可以满足你的需求，包括土木工程和材料估量系等。



莱拉泰益学院提供全免或部分奖学金予符合资格者，奖学金包括学费和宿舍费，开课时间为明年1月7日。





黄光利

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霹雳Quest国际大学首席营运员吴浩勤 . 远离尘嚣 学习环境佳



“在这里求学，我们确保毕业生能直接进入职场，这是通过我们的教育系统和创新来实践，让毕业生装备好自己，也为学子提供和当前趋势相关的科系，让他们有能力应对多变。”



此间坐落在怡保，远离繁华都市的学府，为学子提供优质的学习环境及较低的生活成本。如果你向往丰富的校园生活，和优秀的学者交流，这里势必能满足你，提供科系从基础课程至博士课程都有。





吴浩勤

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爱尔兰皇家外科医学院（RCSI）和都柏林大学（UCD）大马分校首席执行员史蒂芬 . 主打医学相关课程



前称槟城医药学院（PMC）的爱尔兰皇家外科医学院和都柏林大学大马分校（RUMC），为全马认可的私立学府，欢迎大马教育文凭考试及O水平学生前往就读，入学时间为明年5月。



它主要为我国和国际学生提供大学预科课程，尤其是和医学有关的课程，让学子可以在世界知名的爱尔兰皇家外科医学院和都柏林大学继续升学。





史蒂芬

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拉曼大学学院（TARC）院长李仕伟 . 坚持全人教育理念



拉曼大学学院坚持全人教育的办学理念，传授学生知识和技能，灌输正面的人生价值观，让他们在未来能为国家科技、经济和社会发展作出贡献。



拉曼大学学院在全马有6所院校，课程除了获得马来西亚学术鉴定局承认外，备受海内外专业团体认可，也是特许公认会计师公会（ACCA）白金级特许的教育伙伴。





李仕伟

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UCSI大学古晋分校首席营运总监慕威德卡勿 . 马十大最佳大学



作为我国的私立大学，UCSI大学已晋身2019年QS世界大学排名前500行列，位居全球所有大学的前2%，被公认为大马十大最佳大学，致力栽培学子成为相关领域的专才，成为所在行业的就业创造者，而不是求职者。



UCSI大学通过严谨的课程设置和创新的教学法，着重于批判性和创造性思维，并强调终身学习和创业技能。



UCSI大学许多学生被分派到世界顶尖大学做研究，如哈佛大学、伦敦帝国理工学院、清华大学、昆士兰大学和芝加哥大学。





慕威德卡勿

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砂科技大学学院市场行销部经理刘潍名 . 斥钜资投入科技设备



“我们从第1届星洲教育展至今从没间断过参与，在每年参展单位及增加的人流量来看，可见星洲日报对教育的用心和付出，让莘莘学子通过教育展，更好地规划未来的升学梦。”



科技日新月异，世界的发展也越来越丰富，也促进人与人之间的竞争。掌握先进科技，引领潮流，都要科技和学识的熏陶洗礼。



砂科技大学学院在科技设备做出很大投资，让学子能更快掌握先进的科技技术，为社会及国家发展做出巨大贡献。





刘潍名

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拉曼大学课程宣导处处长李才方 . 高教世界大学600强



作为一所提供实惠学费的非营利私立大学，拉曼大学迄今已培育超过5万6000名校友，目前就读于霹雳金宝校区和雪兰莪双溪龙校区的学生人数逾2万5000人。



拉曼大学创校至今的16年里精益求精，设计高素质课程、聘请优质员工、建立多元化合作伙伴关系和学生团体、采用有效的教学法、发起研究项目和出版刊物，并扩建设施，也获得马来西亚学术鉴定局颁发认证资格，被评为泰晤士高等教育世界大学排行榜前600名，被列亚洲大学排行榜99名。



东马有许多优质的中学生，也许没机会接触拉曼大学，故此他们会在星洲东马教育展到各城市提供教育辅导、奖学金和其他升学资讯，希望届时可以和大家见面。





李才方

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宏愿开放大学古晋区域董事蔡庆源 . 模式灵活 适合在职者



在职者想要充实自己，可以选择宏愿开放大学特别设计的灵活学习模式，让大家在学习的同时，又可以继续工作。



该校提供和多个行业相关的课程，包括会计、银行、管理、物流、营销、建筑管理、电子、通讯、英语研究、心理学及教育等，并为学子提供辅助金、助学金和奖学金申请。



截至目前，已有超过2万3000名在职的专业人士抓住该校提供的学习机会，实现更高的学历资格，创造美好未来。





蔡庆源