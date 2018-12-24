消拯局关注空店起火．疑毒虫偷电缆惹祸 芙蓉市区空置店屋失火事件引起关注，2个月内已发生2宗共3间空店失火事件，森州消拯局局长诺拉赞指出，可能是出现吸毒者潜入空店或偷电缆，而引发火患。

芙蓉市区空置店屋失火事件引起关注，两个月来已发生两宗类似事件。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉23日讯）芙蓉市区空置店屋失火事件引起关注，2个月内已发生2宗共3间空店失火事件，森州消拯局局长诺拉赞指出，可能是出现吸毒者潜入空店或偷电缆，而引发火患。

广告

据了解，芙蓉市区的拿督李鸿裕街一间废置空店于11月2日发生火灾后，东姑哈山路两间空店也于昨日下午发生火灾；尽管无造成人命伤亡，但失火原因令人好奇。

空店遍布垃圾易燃物

诺拉赞告诉《花城》社区报，市区空店失火的情况确实令人担忧，但无风不起浪，可能因吸毒者在空店里逗留，或偷电缆触碰电流，引发火灾。

他说，虽然空店残旧，但基于无人出没，让吸毒者有机可趁，因此不难发生废置空店垃圾遍布，里头还有易燃物品，导致火势一发不可收拾。

“吸毒者常以偷窃换取金钱，电缆也成为他们的干案目标，尤其是废置店屋，因此促请业主定期前往检查或清理干净空店。”

他指出，对于空店面积较大的，他建议业主请保安人员或委托他人进行检查，或将空店上锁，勿让吸毒者有机可趁，成为溜达之处。

广告

陈丽群：开罚单令业主清理

森州行政议员陈丽群认为，废置空店不可能无故起火，除非有人尝试启动电流或在里面活动。

她说，像昨日在东姑哈山路发生的空店失火事件，消拯员初步怀疑该店后门遭人撬开，而地面有许多烟蒂，垃圾四处堆积如山，环境乌烟瘴气。

“我已建议芙蓉市议会向店主开罚单，并要求业主自行清理；对于无法联络上的业主，当局唯有申请庭令强行清理，免得发生失火，殃及池鱼，令隔壁商店无辜面对损失。”

广告

她也要求市议会针对芙蓉市区的空店进行检查，并基于安全问题下，去尝试联络业主，好让他们对空店负责任。

何永铧：失联业主将申请庭令

芙蓉市议员何永铧坦言，店铺乃是私人产业，即使空店杂草丛生，市议会也无法进行清理。

他说，除非市议会联络不上业主，才能向法庭申请庭令进入清理，程序复杂，同时较后的清理费，将加入店铺门牌税，由业主承担。

“若野草生长的部份影响公众利益，市议会也仅是修剪受影响的部份，根据程序及条例行事。”

诺尼赞指无风不起浪，空店失火可能有吸毒者在里面活动所致。（图：星洲日报）

诺尼赞建议业主把空店锁好，免得让吸毒者有机可趁。（图：星洲日报）

市区店铺拆除后，空地野草丛生，形成小森林，也洐生卫生问题。（图：星洲日报）

若无人启动电流或偷取电缆，芙蓉东姑哈山路两间空店不会无故起火。（图：星洲日报）