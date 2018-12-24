彭欣怡．我是拉曼学院大学校友 记得中五毕业那年很迷茫，一心想着升学，但根据自己大马教育文凭考试的成绩，不太差却跨不进考取大学的门槛。依当时家庭经济能力，进入私立学院或大学，根本就是无稽之谈。

记得中五毕业那年很迷茫，一心想着升学，但根据自己大马教育文凭考试的成绩，不太差却跨不进考取大学的门槛。依当时家庭经济能力，进入私立学院或大学，根本就是无稽之谈。

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后来，我听取堂哥的推荐，报名拉曼学院（现在是拉曼大学学院，TARUC），当时中学同班同学30多人，几乎一半会在学院校园里再度碰面。我在这所学院里面，报读了自己有兴趣的科系，参加有兴趣的课外活动，认识了几位好朋友，过着上课、下课、赶功课、赶报告、筹办活动的4年学院生活，从来未感觉有被灌输政治教育。

我毕业于政治局势趋向变化的时期，昔日我所认识、曾经同窗的拉大校友们，都想摆脱不变通的格局，几乎都充满想要改变的热血。如今局势转变，财长还在政治擂台上，对着昔日敌人──马华，穷追猛打，拉大首波被开刀，拨款风波越闹越大，校友们开始不懂怎么办，一方是母校，一方是曾经向往的政府。

教育与政治牵扯，在政府（或执政党）的立场上，不拨款尚算能说的过去，但不让人涨学费的言论，觉不觉得是在为难呢？

政府既未废除政府大学入学固打制，也无法证实大马华人是最富有族群的同时，又不拨款拉大，也不允许拉大以私立方式营办，如此局面，就是逼着马华要么拱手相让或散尽家当保住拉大，这种赶尽杀绝的行为称得上“为所欲为”。

政治入侵教育，才被视作政教不分，但如果拉大本就由马华和民间所创立而起，而校友又能自由加入各政党的情况下，又何须要切割关系？财长说欢迎优秀校友接手管理拉大，敢问是否真能确保优秀的校友不含一丝政治议程或倾向，不把政治带入校园？

我相信大学生的政治思维不容易被政党主导，能容纳不同的政治观点才能让民主抬头。教育里谈政治不可恨，以教育作筹码，搬上政治台上谈判才叫错误；不怕政党背景太明显，只怕摇摆的政治投机分子，会让学校失去办校初衷。

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当今政府不拨款又对拉大带点侵略性的言论，是高明远见还是政治报复？身为校友的我只觉得，如今马华受人唾弃是事实，但这所学校他们“无功也有劳”，是不可掩盖的事实，别再消费教育了。（花城社区报记者）