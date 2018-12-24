陈驹腾．我念的才是党校 行动党的林冠英自坐上财政部长宝座后，便一直把拉曼大学的课题戏弄在股掌之间，他硬将这所已栽培了数十万名学子的大学，硬套上是马华办的高等学府。

行动党的林冠英自坐上财政部长宝座后，便一直把拉曼大学的课题戏弄在股掌之间，他硬将这所已栽培了数十万名学子的大学，硬套上是马华办的高等学府。

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于是乎，财政部长的高职，让他有机会藉纳税人的钱，想学在街边玩蛇的跑江湖印人般，来耍拉大，口吹笛子，要蛇昂起头或钻入藤篮内，唯笛是听，何其爽也。

的确，拉大与马华存有极大的密切关系，因为没有马华，就没有拉大，如今拉大缺钱，林冠英趁机想学弄蛇的江湖印人，利用纳税人的钱，想陷拉大的负责人必须顺我者昌，逆我者亡。

首先，他要马华将主持拉大的主权交出，否则，拉大想要钱没有，校方要提高学费也不准，总之，就是要拉大的负责人交出权棒。

拉大原本就是自1969年后，由华人在国内办的一间私立大学，林冠英以本身不是华人的马来西亚人身份，来对付拉大，我们不能将之喻为“以华利华”。

但是，华社中有识之士对林冠英此举，总认为的确是匪夷所思，他玩得太过火！

拉大并非党校，我想由这所大学毕业出来的学生，包括从政者如张聒翔、郭素沁等，都会给社会作出正确的答覆，那么，林冠英到底因何原因而对这所大学，难倒是因为马华所创办而对它诸多刁难？

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何谓党校？即由政党所办的学府，目标为其政党服务，灌输其政党之政治理念为最终目的。

现在的问题是，拉大自马华创办迄今，对就读该校的学生，有实施过任何所谓“党训”吗？有对学子灌输忠于马华的思想吗？很肯定的，拉大虽然是马华政党所办，我们不能将它冠以“党校”之名，因为自创校数十年以来，其办学宗旨，一直秉承为教育而教育，为华社那些无法进入政府大学的华裔子弟，也有获得高等教育的机会，成为华社的有用人才。

1969年，马华因为无法协助华社建立华文大学而备受华社辱骂，退而求其次而建立今日之拉大，至少给华社作了一个交代与贡献，如今拉大终于成功的矗立起来，在国内与其他大学并列，为何林冠英偏对此大学诸多为难呢？将拉大列为报复马华手段，未免可耻。

我有资格谈党校，是因为我在大学时，是在一所党校毕业出来的，这所党校，也就是今日党味已净除，成为一所正享有学术与思想自由的台湾国立政治大学。

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上世纪50年代末，我踏入这所大学，我知道政大的前身是南京的中央政治干部学校，由校长蒋介石所创立，主要是栽培国民党干部，思想必须以“三民主义”为宗。

蒋介石到台后，将中央政治干部学校易为国立政治大学，公开招生，隔了数年，我进入这所大学，当时，名誉校长仍然是蒋介石，我选读新闻，但“三民主义”是必修科，不及格得不到学位，另外一科“军训”属选修，因为是纸上谈兵，我也选了。

记得当时班上有好多位台生（外省籍）是国民党员，他们曾私下欲拉我入党（因我是班上三民主义得奖者），并说，国民党想找我这样的人才，以便为党服务，我以“侨生”之名而拒绝。

林冠英想知道党校是何物吗？我当年就读的政大才配称为“党校”。