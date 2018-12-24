不堪狂风暴雨吹袭．老树压毁民宅围墙 半小时狂风暴雨吹垮约40尺枯树，压毁民宅围墙，庆幸无人命伤亡。

约40尺高的老树被狂风吹袭倒下，横跨道路压毁民宅围墙，连电柱也被压至倾斜。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉23日讯）半小时狂风暴雨吹垮约40尺枯树，压毁民宅围墙，庆幸无人命伤亡。

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这起大树倒下压毁民宅围墙事件，是于昨午约5时，在芙蓉迪威再也（Thivy Jaya）花园6/1路，靠近大路边的一间双层排屋发生。

据了解，事发时已下了约半小时的狂风暴雨，相信大树不堪被狂风吹袭，直接横跨道路，压毁对面的住家围墙。

屋主：5月曾发生树倒路中

屋主彭先生事后心有余悸叙述，事发当天是冬至日，当时候，一家人准备吃晚餐，岂料一声巨响，他出门查看，赫然发现对面大树倒下，不偏不倚的压毁围墙，他庆幸当天没有把车驾入车房，否则损失更为惨重。

不过，彭先生对于大树倒下并未感到惊讶，他直言，他已预料大树迟早会倒下，只因今年5月7日，也曾发生大树倒下事件，当时只是压倒在路中，随后，他多次向市议会投诉，要求派人前来砍树。

他指出，在事发前一周，市议会有派人在大树附近的空地清理垃圾，并以推泥机把垃圾推到草丛里，因此他怀疑此举导致枯树的泥土松软，加上雨季及狂风暴雨，才导致这次大树倒下。

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叶耀荣：将助屋主索赔

万茂州议员叶耀荣接获彭先生通知后，第一时间赶抵现场了解情况，并立即电召消拯局及芙蓉市议会前来协助清理现场。

叶耀荣说，过去5年前开始，他便接获州选区各地有关枯树的问题，随希盟执政森州后，其服务中心获得小型工程（P56）拨款，几乎用了30%款项进行砍树工程，显然市议会这些年来，在有关方面有待加强。

据他了解，大树倒下的位置是学校保留地，在20多年前，由市议会种下树苗，如今成了大树，加上多年来，市议会鲜少修剪或保养，才会导致类似事件在各地区上演。

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要求市会速派人砍树

无论如何，他已指示芙蓉市议员林佑星协助屋主，将围墙被大树压毁事件写成报告，以呈上芙蓉市议会，助屋主索取应有的赔偿，同时，也会要求市议会尽快派人前来砍树。

不过，叶耀荣坦言，目前市议会的砍树工作行程已几乎排满，一般在砍树前，都会派人前来进行评估，若不具威胁性的枯树，一般会排期在6个月之后，因此，若市议会无法即时采取行动，他不排除将动用拨款展开砍树工作，以避免类似事件重蹈覆辙。

消拯员接获投报后，立即前往现场协助移走大树。（图：星洲日报）

半小时的狂风暴雨，让屋主一家经历无妄之灾。（图：星洲日报）