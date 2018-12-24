圣诞前后5天．森11商品列统制品 圣诞佳节前后5天，森州共11种佳节商品被列为统制品。

威拉班（左起）在阿祖娜的陪同下，在庇朥巨人霸级市场巡视圣诞节统制品的价格。（图：星洲日报）

（庇朥23日讯）圣诞佳节前后5天，森州共11种佳节商品被列为统制品。

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11样统制品为活鸡、标准鸡、超级鸡、进口火鸡、本地带骨羊肉、进口的带骨羊和绵羊肉、A，B，C级鸡蛋、番茄及青椒。

威拉班吁别乱起价

森州行政议员威拉班今日配合统制品生效日首天，在瓜拉庇<6725>巨人霸级市场，为森州2018年圣诞节统制品价格主持推介礼上宣布，上述11样统制品的顶价生效日是从12月23日起至27日，商家在这5天内会被严厉监督，他劝请业者别胡乱调动价格牟利。

他也提醒商家，应该秉持诚意来售卖佳节统制品，而且商品须采用粉红色价格标签，以免遭人举报而面对被提控上庭、罚款和监禁的惩罚。

他指出，今日除了在瓜拉庇朥大人霸级市场进行巡视，贸消局也将会陆续到其他商场展开检查行动，因此，商家受促须在所有统制品上使用粉红标签标价，否则将受到对付。

违例者罚款10万他说，凡违例以高过顶价出售佳节统制品的商家，将可面对高达10万令吉的罚款，或监禁不超过3年，或两者兼施，或接获高达5万令吉的罚单；违法的公司则可面对高达50万令吉罚款，或接获最高25万令吉的罚单。

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他也说，若未使用粉红色标签列明统制品售价，个人可面对法庭罚款1万令吉或5000令吉的罚单；商家则可被法庭罚款达2万令吉，或1万令吉的罚单。

他促请民众，一旦发现商家擅自调高统制品的物价，可向贸消部投报，电话是03-80008000／03-88826245／6088，或通过电邮：<a href=mailto:[email protected]>[email protected]</a>，或发送简讯至：15888，必须输入：KPDNHEP ADUAN<投诉详情>，举报违例的商家。

森食物援助惠及2千人

威拉班在新闻发布会上说，森州食物援助计划（食物银行），从7月至11月，共有2000名民众受惠，而在855项计划中，共有5万7187公斤的食物获得“拯救”。

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他说，如今参与食物银行计划的合作伙伴，分别是特易购市场、家家购物中心、ZEEMART市场、永旺购物中心及宜康省超级市场等。

他呼吁更多的志愿者或单位参与食物银行活动，以便有更多贫苦人士能受惠，并培养志愿精神，教育各种族爱惜食物。

出席者尚有森州贸消局局长阿祖娜及执法组主任祖宾韩扎。