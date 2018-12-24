钟明甫：兑现竞选宣言．火箭应力争地方选举 仁保马华区会主席钟明甫认为，行动党过去一直强调要争取恢复地方议会投票制度，如今改朝换代，希望他们能致力落实“第三票”。

（森美兰．马口23日讯）仁保马华区会主席钟明甫认为，行动党过去一直强调要争取恢复地方议会投票制度，如今改朝换代，希望他们能致力落实“第三票”。

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他是今午出席马身新村支会第廿届党员子女奖励金颁发典礼上，如是指出。

盼续颁发奖励金

钟明甫说，争取地方议会选举是行动党的竞选宣言之一，而且行动党过去一直抨击马华在国阵里无所做为，如今行动党在第十四届全国大选中，成功拿下42个国会议席，势力大大增涨，因此是时候为人民争取落实地方议席选举的制度，为我国社会制度做出改选。

另一方面，钟明甫说，马身新村马华支会是仁保区少数有颁发党员子女学业优异奖励金的支会，虽然如今马华沦为反对党，但是他希望这项活动能够继续主办下去，以给党员子女一个鼓励，希望他们好好求学。

钟明甫在会上捐助500令吉给马身新村支会，做为活动基金。

刘金发：征求奖金遇阻

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马身新村马华支会主席刘金发承认，马华在本届大选落败并沦为反对党，当要继续主办党员子女学业奖励金，在征求奖金时，会碰到很大阻力。无论如何，他承诺这项活动将会继续主办，直到无法主办为止。

今年的奖励金受惠学生仅有13人，刘金发希望未达标者继续努力。此外，他希望学生们充份安排好学习时间，少玩手机，多用功学习。