猪尸满地．中国猪瘟失控 一名网友拍摄福建三明市尤溪县养猪场的现场画面，猪场内有1.1万多头猪，而且已经病死或被扑杀，猪只尸体层层相叠，地上都是猪只吐出的血，显然没有按照规无害化处理及消毒，场景相当骇人。影片也被人疯传，有人直呼这是“大屠杀”，担心疫情再度扩散。

（图：互联网）

中国今年8月传出非洲猪瘟疫情，随后迅速扩散至23个省市，不过当局只向世界动物卫生组织（WHO）通报99起疫情，如今一段在福建养猪场的影片曝光，上万只猪尸叠尸，满地鲜血，显然非洲猪瘟在中国已经失控。

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一名网友拍摄福建三明市尤溪县养猪场的现场画面，猪场内有1.1万多头猪，而且已经病死或被扑杀，猪只尸体层层相叠，地上都是猪只吐出的血，显然没有按照规无害化处理及消毒，场景相当骇人。影片也被人疯传，有人直呼这是“大屠杀”，担心疫情再度扩散。

台湾大学兽医专业学院名誉教授赖秀穗表示，非洲猪瘟早在中国失控，不只99起案例。她说：“中企养猪最少数十万或一百万头，他们有可能全场扑杀销毁吗？当然不可能！”

中国养有4.3亿头猪，目前或有逾1亿头猪已被感染，将蒙受巨大的经济损失。