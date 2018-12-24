确保圣诞跨年安全 印尼出动16.8万警员戒备 为了确保圣诞节和跨年庆祝活动安全且顺利举行，印尼警方已在当地大约5万8000个地点，出动将近16万8000名警察维持治安。

（图：法新社）

（印尼24日讯）为了确保圣诞节和跨年庆祝活动安全且顺利举行，印尼警方已在当地大约5万8000个地点，出动将近16万8000名警察维持治安。

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据《每日新闻》报道，印尼全国警长迪托（Dedi Prasetyo）透露，无论是驻守地点或参与的工作人员数量，都比去年增加了20％。

迪托说，将会在4万8000所基督教堂以及1904个跨年庆祝地点驻守，其他加强安全措施的地点则包括旅游圣地、购物中心、码头、港口、机场和火车站等。

迪托表示，尽管目前没有情报显示圣诞节和元旦将发生恐袭，但该局采取了先发制人的措施。

印尼东爪哇省泗水在今年5月，有三座教堂发生连环自杀式袭击，造成30多人死亡。幕后主使与“哈里发国”（IS）有关。

2000年圣诞前夕，印尼首都雅加达和其他地方几乎同时间发生教堂被攻击的事件，导致近20人死。自此，当局每到此时就在教堂和旅游景点加强保安。