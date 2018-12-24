12教会欢腾贺圣诞．文化街好热闹久违了 文冬县内12所教会昨晚在文化街联办“普世欢腾贺圣诞”盛大活动，载歌载舞，也为在509大选后显得平寂的文化街带来了活力和人潮，重现昔日热闹场面。

12所教会的教友们高唱圣诞歌曲，传报福音，也掀起了现场欢乐的气氛。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬23日讯）文冬县内12所教会昨晚在文化街联办“普世欢腾贺圣诞”盛大活动，载歌载舞，也为在509大选后显得平寂的文化街带来了活力和人潮，重现昔日热闹场面。

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这项圣诞节活动的节目精彩，印裔和华裔教友分别呈献圣诞颂歌、舞蹈和话剧等，来自文冬、加叻和劳勿的赞美操团员也呈献演出，还有小丑表演和派礼物，让民众充满意外的惊喜，纷纷表示文化街已好久没有这么热闹了。

此项圣诞节活动也带动了文化街摊档的生意，档主受询时说，有舞台表演节目肯定会吸引民众到来参与，希望文化街委员会能策划更多活动和舞台表演，继续提高文化街的知名度。

潘志明：欢迎各团体文化街办活动

另一方面，文化街委员会财政潘志明表示，12所教会联办的上述圣诞节活动，也可说是该会在大选后接手文化街以来所办的最大型活动，吸引了男女老幼到来参与其盛，以及观赏演出。

他也表示，这12所教会每年都会在文化街进行圣诞节活动，今年也不例外，整个活动策划，现场观众坐的椅子和音响等都是由教会负责，文化街只是提供免费场地和舞台。

“我们的资金有限，暂无能力主办舞台表演节目，不过我们非常欢迎各团体组织到文化街进行各项有益身心的活动，包括歌唱和舞蹈等，并会给予配合，提供表演场地。”

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他表示，文化街目前约有100多个摊档，除了有美食档，还有书法和绘画艺术等，不过不是每次所有摊档都有营业。

配合冬至华人传统节日到来，他也与工作人员派发汤圆给每个摊档，也藉此互相交流，加强联系。

赞美操团员精彩的表演，让人赞，赞，赞。（图：星洲日报）

潘志明（左）派发汤圆给书轩画廊摊档的众书法好手。（图：星洲日报）

舞台前布满人潮，可谓久违了的盛况。（图：星洲日报）