携百人首相办公室呈备忘录‧西蒂卡欣声援瓦达 人权律师兼社运活跃分子西蒂卡欣今早11时率领约100名支持者到布城首相办公室大门外，声援近期被促辞职的首相署部长瓦达姆迪。

（布城24日讯）人权律师兼社运活跃分子西蒂卡欣今早11时率领约100名支持者到布城首相办公室大门外，声援近期被促辞职的首相署部长瓦达姆迪。

广告

她与非政府组织代表呈交由211个非政府组织联署的“保留瓦达姆迪的职位”备忘录给首相敦马哈迪，由首相政治秘书阿布巴卡代表接收。

社运分子阿斯伦代表读出备忘录时说，包括瓦达姆迪在内的5名部长，即人力资源部长古拉，水务、土地及天然资源部长希维尔，通讯及多媒体部长哥宾星及乡村发展部副部长西华拉沙于11月26日在国会召开来联合记者会，要求警方针对首邦市施菲尔斯里马哈廉曼兴都庙发生的骚乱事件展开调查属负责任的做法。

“他们没做错甚么，瓦达姆迪的言论也没有犯下任何错误，但兴都庙骚乱及消拯员莫哈末阿迪的殉职却怪罪在瓦达姆迪的身上，让他成为代罪羔羊。”

他说，要瓦达姆迪辞职是一个企图转移视线的举动，忽略真正影响我国的种族及宗教该乏容忍的问题。

他指出，一些单位借助这课题来推动私人议程，如仇恨、偏见、政治两极化及种族紧张，是卑鄙及可耻的行为。

“我们要求社会给予执法单位支持及关注，让他们针对兴都庙骚乱及莫哈末阿迪殉职的事件展开调查；我们也拒绝任何单位尝试以恐吓欺凌人民的手段。”

广告

参与者包括大马独立生活与训练中心会长弗朗西斯西瓦及社运分子罗扎娜等。

西蒂卡欣：许多人对赛沙迪失望

西蒂卡欣表示，如果青年及体育部长赛沙迪对瓦达姆迪有任何不满，可以在内阁会议中提出，而不是公开要求他辞职。

“他应该要成为大马人的部长，而不只是土团党的部长，这不仅仅是他的政党，因为他代表的是全体大马人。”

广告

她表示，一些曾在大选时给予赛沙迪协助的人士要传达讯息，对赛沙迪感到失望，因为赛沙迪的选区有很多非穆斯林，他让选民感到很失望。

针对网上有逾30万网民签署请愿书要求瓦达姆迪辞职一事，她认为，网上签署的请愿书可信度并不高，可被有心人操纵。