亚通IHH医保领涨扶持‧马股早盘反弹升5.46点 大马股市今日（12月24日讯）早盘走势颇为波动，富时综合指数在开盘下跌，并且一度下挫逾12点，但后来在IHH医保和亚通领涨下止跌回升，中午休市时成功上升5.46点。

（吉隆坡24日讯）大马股市今日（12月24日讯）早盘走势颇为波动，富时综合指数在开盘下跌，并且一度下挫逾12点，但后来在IHH医保和亚通领涨下止跌回升，中午休市时成功上升5.46点。

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富时综合指数休市时报1675.74点，升5.46点

富时全股项指数升36.81点，挂11407.92点；富时创业板指数报4257.43点，跌1.18点。

上升股288只，下跌股314只，平盘股303只；成交量达7亿3829万7000股，总值4亿1130万7000令吉。

IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）报5令吉48仙，升13仙或2.43%。

通讯股亚通挂3令吉98仙，涨12仙或3.11%。

另外，今日首次以综指成份股交易的顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组），在早盘时段表现不俗，一度涨18仙和3.29%，至5令吉65仙。

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中午休市时，顶级手套报5令吉64仙，升17仙或3.11%。

其他蓝筹股，马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）报9令吉29仙，没有起落。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）升4仙，挂24令吉72仙。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）升12仙，报13令吉60仙。

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联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）升2仙，报5令吉67仙。