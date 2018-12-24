曼绒骨痛热症肆虐．黑斑蚊叮走2条命 踏入11月中旬至今的雨季，曼绒县内的多个地区受到骨痛热症肆虐，截止今日为止，当局已接获近百宗的骨痛热症投报，而且已有2名患者因患上骨痛热症，引发并发症而死亡。

市议会人员把漂流在沟渠中的垃圾捞起，避免沟渠积水，以致成为黑斑蚊孑孓的繁殖温床。（图：星洲日报）

（霹雳．实兆远23日讯）踏入11月中旬至今的雨季，曼绒县内的多个地区受到骨痛热症肆虐，截止今日为止，当局已接获近百宗的骨痛热症投报，而且已有2名患者因患上骨痛热症，引发并发症而死亡。

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根据星洲日报《大霹雳》社区报记者获得的消息，第一名死者是62岁的巫裔男子，来自实兆远的亲善花园（Taman Muhibbah）地区，他是于11月28日被诊断患上骨痛热症送入曼绒医院救治，于12月3日因肾功能衰竭死亡。

据悉，另一名患者也是巫裔，他于日前在巴生医院病亡，他先是返回木威的家乡度假后，回到巴生时病发，被送往巴生医院治疗，结果因病情严重死亡。

无新病例疫情受控

实兆远亲善花园及临近地区的骨痛热症疫情，从11月20日开始到12月20日的数据显示，接获投报的累积病例达41宗，惟目前在该地区已无新病例，疫情受到控制。

根据记者取得的第49周（12月3日至9日）全霹雳各县市的骨痛热症数据显示，发生在曼绒县的宗数居霹雳之冠，接获的宗数达80宗，而注册在案的达27宗。到了第51周的数据显示，曼绒县共接获11宗的投报，也是居霹雳之首。

另一方面，根据也是曼绒县防范骨痛热症理事会主席的曼绒县长拿督法力昨晚向媒体公布的数据显示，在第51周（12月17日至22日），曼绒县内的实兆远、爱大华、力侨及班台，共有11个住宅区被列为骨痛热症疫区或黑区。

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居民制造积水地方

也是曼绒市议会主席的法力昨晚发布文告说，过去整年来，曼绒市议会联合县卫生局及其它机构，一直都有展开防范骨痛热症的工作，包括每周到不同的住宅区展开大扫除，以及到出现骨痛热症案例的地区展开扑灭黑斑蚊孑孓及执法行动等，但取得的效果并不理想。

他说，政府当局在某地区展开行动后，只能暂时缓解疫情，原因是居民的态度没有改变，依旧不重视环境卫生，包括人为制造的积水地方，成为了黑斑蚊滋生的温床。

法力说，由于骨痛热症肆虐的情况没有改善，以他为首的曼绒县防范骨痛热症理事会已决定，从即日起展开严厉的执法行动，对付没有注意住家卫生，或在住家范围被发现黑斑蚊孑孓的居民。

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他说，当局会援引《1975年消灭传染疾病昆虫法令》第154条文，以及1976年地方政府法令第171条文，对付在屋内发现孑孓的屋主。

“根据法律，屋主会被指示在限期内清扫被发现有孑孓的地方，若没有依指示完成，可被罚款或直接控上法庭。”

法力促请市民重视骨痛热症疫情的严重性，提高醒觉及负起责任，每天抽出时间检查住家的范围，确保没有积水的地方，让黑斑蚊繁殖。

张宇晨：失望人民不照顾卫生

非常关注骨痛热症疫情的阿斯达卡州议员张宇晨受访时说，政府单位已做了最大努力，展开了各项防范行动，但人民的态度却依旧没有改变，让他感到失望。

他说，单靠政府部门每周展开大扫除，从不同的社区载走一罗里又一罗里的垃圾或废物，但居民却不愿改变态度的话，一切的工作都是徒然。

“为了还社区一个安全的生活环境，为了有效防范或杜绝骨痛热症继续肆虐，我已多次在县防范骨痛热症会议上提出建议，要求严格执法，依法对付没有照顾环境卫生的屋主或店主等。”

张宇晨说，地方政府或卫生局不是没有做工，反之是非常努力在做及收拾垃圾，但一些人民却也非常努力的胡乱丢弃垃圾，制造让黑斑蚊滋生的环境，迫使需严厉执法，才能起警愓及教育的作用。

“州议员是立法者，因此没有可能去干预法律，包括为被发出传票的人民向当局求情，要求罚款折扣。”

张宇晨提到，他也批评了政府单位没有定时对外公布疫情数据的做法，因此在他的多次批评及要求下，当局已答应会在明天召开新闻发布会，公布最新数据。

他提到，若任何一个社区或住宅区的居民或居协要举办大扫除，可以联络任何一位市议员协助安排市议会派出队伍及工具协助。

第51周（12月17日至12月23）曼绒县骨痛热症疫区

实兆远区

1）甘文阁教师花园2（Taman Guru2,Kg Koh）

2）Taman Berpadu

3）斯里再也花园（Taman Seri Jaya）

爱大华区

1）双溪万宜马尼卡瓦塞根花园（Taman Manickavasagam）

2）斯里万宜花园（Taman Seri Wangi）

3）天定花园（Taman Dinding）

力侨区

1）力侨11公里（Batu11Lekir）

2）斯里力侨花园（Taman Seri Lekir）

3）力侨14公里（Batu14Lekir）

班台区

1）三合发路（Jalan Sam Hap Huat）

2）甘榜马登吉<7ca6>（Kg Matang Kerian）

许多花园住宅的后巷种满了花树，却没有打理，结果成为黑斑蚊孑孓的繁殖地。（图：星洲日报）

市议员人员依法搬走放置在户外、用来存水的塑料水槽及水桶。（图：星洲日报）

废置的汽车也是黑斑蚊孑孓繁殖的温床。（图：星洲日报）

屋顶上的屋槽也会积水，并成为黑斑蚊孑孓的生殖地。图为卫生局人员爬上屋顶喷洒灭蚊药。（图：星洲日报）