侨丰产业盛情回馈．购屋可赢取15年假日游 可以拥有自己梦想的家园，却不用因财务吃紧而牺牲旅游享乐的机会，真的会有这种两全其美的事吗？

可以拥有自己梦想的家园，却不用因财务吃紧而牺牲旅游享乐的机会，真的会有这种两全其美的事吗？

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侨丰产业（OSK Property）推介最新的市场与品牌活动“Seal the Deal，See the View！”，让你购屋之后，有机会赢取“15年假日游”配套。

侨丰产业销售及市场推广副经理巫微怡表示：“很多人会送旅游配套，但没有人会送15年。”OSK推出这项奖”赏“计划，目的就是要回馈产业客户，替他们保障生活品质。至于为何设定为1年？她说这跟OSK今年拿下“大马前15强地产开发商”的殊荣有关。

侨丰产业首席执行员王义民则强调，旅行是现代任生活的重要部份，无论是与家人，朋友还是个人，可是很多时候，很多人会因为财务问题，而必须推迟各种旅游计划，特别是在购买生命中最昂贵资产——自己的理想家居之后。

这项奖励活动将通过Vacation Club Membership度假会员籍进行，幸运儿能享有每年14日的假期俱乐部会员优惠。客户只需要购买侨丰产业项目中的任何一个单位，就有机会参与这项奖励活动。





共有7个产业项目参与上述活动，即位于八打灵再也的Ryan&Miho、芙蓉的Iringan Bayu、Genting Permai的Windmill Upon Hills、关丹的TimurBay、槟城的Luminari、双溪大年Bandar Puteri Jaya的特选产业项目以及澳洲的Melbourne Square。

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巫微怡透露，参与活动的产业项目是OSK热销发展项目，适合投资或自住，售价从30万令吉起跳。

“Seal the Deal,See the View！”活动日期是即日起至明年2月杪。此外，特选的产业项目也有零头期的购买优惠、相关优惠配套以及提前落实2019年预算案的特别优惠。

欲知更多详情，

可浏览：http://www.oskproperty.com.my/15yearsholiday/，或亲临全国各地的OSK办事处。

●03-77331231