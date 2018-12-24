多组织参与表演精彩活动．今年最后无车日火热 学校假期加上圣诞节即将到来，今年最后一场“怡保无车日”格外热闹！

李存孝（中）为“怡保体育城”踏脚车活动主持鸣笛仪式。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保23日讯）学校假期加上圣诞节即将到来，今年最后一场“怡保无车日”格外热闹！

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此次“无车日”为今年第11次举办，也是自2015年创办以来，3年内共举办了第36次；配合霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙早前做出打造怡保为“怡保体育城”（Ipoh Sports City）的宣布，市政厅也用之为本次的“无车日”主题。

提早与民众共庆4节日

除了向民众收集有关“怡保体育城”的看法和建议之外，怡保市政厅也举行了“怡保体育城”踏脚车活动供民众参与，同时在“无车日”现场提早与民共庆圣诞节和迎接新年、2018年世界障友日及国际人权日。

如往常一样，怡保市政厅从清晨6时45分开始封锁三王路（打扪路）至上午10时，由于此次获得更多非政府组织参与，有各种各样的表演和活动供民众参与，整条道路人来人往，气氛热闹不已。

工作人员“盛装打扮”吸睛

现场备有各项精彩的活动，包括歌唱和舞蹈表演、传统游戏、免费身体检查、街上康乐球游戏（Karom）、共享脚车、体操、瑜伽、迷你宠物动物园及环保活动等，打扪迷失乐园的工作人员也“盛装打扮”出席，吸引许多人合影。

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难得能在宽敞的道路上无忧无虑地畅享无车体验，无论是大人或小孩皆玩得不亦乐乎。根据大会的报告，此次“无车日”的人次高达8000人。

李存孝：向民众收集“体育城”意见

霹雳州行政议员李存孝今早为“怡保体育城”踏脚车活动主持开幕后，在新闻发布会上表示，此次“无车日”的目的主要是向民众收集对打造怡保为“体育城”的看法，同时州政府也向民众传达相关的愿景，以让民众参与其中，共同朝向此目标迈进。

他说，在过去的大马运动会中，州政府已耗资1亿6000万令吉用作提升设施建设，因此州内如今已拥有国际水平的基建。

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体育可贡献经济“我们想通过今天的活动，让民众知道怡保其实具有成为国际体育目的地的潜能。此外，我们也想让民众对体育是一种高成本领域的看法改观，因国外有许多例子都显示，体育其实可以成为国家经济贡献之一。”

他认为，民众的看法对州政府落实每项计划而言都非常重要，惟此前当局必须先向民众讲解有关计划，如此民众才会想要参与其中。

他披露，该办公室目前正准备透过社交媒体收集民众对“怡保体育城”的看法，预计将于明年1月杪进行推介，且明年农历新年过后，州政府也会举办一项研讨会，邀请相关领域的专业人士前来分享这方面的经验。

出席者包括霹雳州行政议员陈家兴、桂和州议员崔慈恩等。

来自怡保市监督组织旗下的绿化合作社（Kohijau）出动各员推广爱护环境的理念。（图：星洲日报）

全场打扮最搞怪和最特出的人，应该非打扪迷失乐园总动员莫属，他们随时随地都能摆好“甫士”让你拍照！（图：星洲日报）

早晨运动身体好，大妈们随着音乐左摇摇右摆摆，在众目睽睽下呈献“赞美舞”。（图：星洲日报）

2018年结束前的最后一场“无车日”好热闹，整条街道布满了人潮，人来人往。（图：星洲日报）

两名可爱的女孩以一身圣诞装打扮，呈现精彩的拉丁舞蹈表演。（图：星洲日报）