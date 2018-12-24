英女王交换圣诞礼物有3规定 英国王室成员每年须到诺福克郡的桑德灵厄姆大宅共度圣诞，也会按照传统在平安夜拆开礼物，当晚6时集合红厅交换礼物前，首先要将礼物偷偷放在房内标示不同家庭成员名字的桌子上。

（图：互联网）

英国王室成员在圣诞节会向亲人送上什么礼物？原来英国女王要求送礼遵守3大规则，已故黛安娜王妃在1981年新婚时因为不懂规矩而犯规。



英国王室成员每年须到诺福克郡的桑德灵厄姆大宅共度圣诞，也会按照传统在平安夜拆开礼物，当晚6时集合红厅交换礼物前，首先要将礼物偷偷放在房内标示不同家庭成员名字的桌子上。



3项规则是：第1个过程由菲利浦亲王负责；第2是每份礼物都是便宜的“趣味礼物”；第3是越便宜越好。



哈利王子曾送女王印有“Ain’t life a bitch”（生活不就是婊子吗）浴帽；威廉王子妻子凯特在哈利与梅根约会前送过“grow-your-own-girlfriend”（自己养个女朋友）玩具，这个玩具放入水中会涨大，十分搞笑。



安妮公主曾送王储查尔斯一个白色真皮马桶座套。黛安娜王妃婚后的首个圣诞节送上喀什米尔毛衣和马海毛围巾，违背了“便宜又好玩”原则，翌年送上豹纹浴室防滑垫而过关。