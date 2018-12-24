硝山大街沟渠臭死．居民投诉多次不受理 硝山大街沟渠几乎一年不曾有人清洗，越积越厚的污垢发出难闻异味，居民投诉多次不但不受理，还被当人球踢！

郑林森与太太钟玉梅（右一起）不满当局没有采取任何解决办法，左一起为居民莫哈阿末。（图：星洲日报）

（霹雳．江沙23日讯）硝山大街沟渠几乎一年不曾有人清洗，越积越厚的污垢发出难闻异味，居民投诉多次不但不受理，还被当人球踢！

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硝山大街往太平方向店铺的沟渠天生就有缺陷，工程于20年前施工时疑搞错水平面，以致水流很难往低处流走，加上平时没人清洗，污垢越积越多下引人诟病。

15店面受影响

硝山餐馆业者郑林森对星洲日报《大霹雳》社区报说，受影响的沟渠长达15间店面，509大选前，前朝政府接获投诉后曾派人清洗沟渠一次，换政府后至今完全没有人清洗。

他说，污垢发出阵阵臭味，身为餐饮业者的他的确感到很难堪，就算熟客不介意继续前来用餐，可是一边享用餐饮一边闻“香”味，对顾客来说非常不好受。

他续说，令其搞不懂的是，大街对面店铺的沟渠却获得提升翻新，其这边的沟渠却20年如同一日，这到底是政府拨款不足还是有其他原因？

业者担心引发蚊症

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“沟渠肮脏连带蚊虫滋生，两者是息息相关的，大街近年来曾有一些居民中蚊症送院救治，如果问题继续被怠慢，相信更多人感染蚊症侵蚀居民健康。”

他指出，其妻子去年到江沙市议会缴交门牌税时曾作出书面投诉，而且今年内还曾向某执政党投诉多次，但是问题依然没有得到解决。

沙隆：将派人洗沟

江沙市议会主席拿督沙隆澄清，硝山大街道路属于联邦公路的一部份，因此大路旁沟渠实属联邦政府管辖范围。不过基于居民利益，市议会将会派人清洗沟渠内的污垢。

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他说，任何提升翻新大路旁沟渠的工程归联邦政府权限，联邦政府部门负责拨出款项。