输送柴油发生意外·业主烧伤司机丧命 22岁柴油罗里司机为包点工厂的蒸汽炉输送柴油时意外引发大火，导致火魔爬上身，由于事出突然，54岁业主听闻异声后即刻走到厂后查探，结果也遭突然冒出的火光烧及，这起罕见事故最终导致年轻司机当场丧命，业主95%面积烧伤。

柔州消拯局接获火灾投报后，调派3个地区的25名消拯员赶往现场灌救。

（柔佛．新山24日讯）22岁柴油罗里司机为包点工厂的蒸汽炉输送柴油时意外引发大火，导致火魔爬上身，由于事出突然，54岁业主听闻异声后即刻走到厂后查探，结果也遭突然冒出的火光烧及，这起罕见事故最终导致年轻司机当场丧命，业主95%面积烧伤。

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意外于今日上午10时许，于新山茂奥斯丁花园中小型工业区慕迪亚拉尔玛斯5/17路的包点工厂发生。

据了解，印裔死者阿尼尔事发时正在该工厂的后巷，将小型罗里上装载的5000升柴油转输到包点蒸汽炉，距料中途却引发火苗，导致他瞬间变成“火人”。

事发时和家人及女佣在工厂前忙碌的业主林华友忽闻后巷传出异响，于是走向后巷了解情况，距料不偏不倚遭突然冒出的火光烧及全身上下，被妻子紧急送往附近的新山苏丹依斯迈医院（班兰医院）救治，目前情况不明。