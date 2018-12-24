亚庇零售产业活力未减 沙巴州旅游产业发展蓬勃，在吸引投资者进入该州后，办公大厦的发展也不逊色，截至2018年首季，亚庇量身订造办公空间，总共有508万平方呎，从2017年尾开始就没有新增供应。

在任何产业市场，不可能只建设住宅单位，也需要有商业、零售产业同步发展，才能展现市场的活力，商业产业如办公楼、店屋、零售商场的经营，带给住户便利，应付他们的基本需求。

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沙巴州旅游产业发展蓬勃，在吸引投资者进入该州后，办公大厦的发展也不逊色，截至2018年首季，亚庇量身订造办公空间，总共有508万平方呎，从2017年尾开始就没有新增供应。

办公大厦出租率89%

此外，在2018年首季，州内办公大厦整体出租率为89%，与前期比较高2%，首要与非首要中央商务区办公空间稍微改善，A级办公大厦租金问价，每平方呎在5令吉与6令吉50仙之间。

至于非首要办公空间的租金，每平方呎月租在1令吉80仙与4令吉20仙之间。

与此同时，2018年1月获得启用文件的[email protected]，是一个占地1.94英亩的综合产业计划，有店屋办公楼、酒店、地下停车场。

在上述期间，[email protected]出租率显示改善，目前介于70%，吸引健身、食品与饮料业、教育、金融、销售与保险等领域的零售商。

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另外，Sri Moraine私人有限公司最新产业G Building，是一座兴建中的8层商业办公大厦，位于宾南邦，预期在2018年杪完工，该项发展计划共有4万零722平方呎的空间，提供当地居民新的经商地点。

商场出租率续改善

作为旅游州的沙巴，州内零售产业如购物商场，呈现欣欣向荣景象，在2018年首季，州首府亚庇零售产业空间累积供应，共有584万平方呎，平均出租率为88%，显示州首府亚庇零售产业市场活力未减。

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出租率从2016年首季的78%改善至2018年首季的88%，主要是零售产业空间供应增加，从2015年的459万平方呎，增至2016年的566万平方呎。

另外，亚庇的Imago购物商场，出租率继续改善，目前介于90%，该商场曾经赢取大马购物商场协会，以及沙巴旅游奖，可以视为东马其中一个最理想的购物商场。

在2017年6月开张的Grand Merdeka，是一座3层楼购物商场，3000平方呎的滑冰场向公众开放，那是Escape休闲竞技场的一部份，有计划开设主题戏院，由发展商Grand Merdeka发展私人有限公司经营。

对沙巴来说，2017年是重新展现实力的一年，国内经济与产业市场表现改善，同时，超越预期水平，沙巴在2011与2016年之间，国内生产总值成长24%，从593亿令吉增至738亿令吉。

住宅产业改善

2017年的沙巴产业市场，交易量和交易值皆比2015和2016年较佳，与之前几年比较，住宅产业整体市况也有改善，专注在高楼住宅领域的发展，转手市场显得较活跃，特别是中价房屋，以及位于多数人追逐地点的房产，活力延续至2018年首季。

尽管如此，市场也出现一些冷却期，以便吸纳过去几年加入市场的高楼房产供应，市场正逐渐自行调整，以便供需能介于均衡的水平。

无论如何，位于理想地点、妥善管理的产业，价格保持坚稳，市场对可负担房屋的需求不减。

办公楼产业稳定

与此同时，办公楼产业走势稳定，出租率和租金保持平稳水平，至于比较旧的办公大厦，业主必须粉新，以提升产业的质量、进而改善出租率，特别是新增办公空间将构成竞争威胁。

此外，零售产业空间新增供应，将对出租市场带来压力，拥有理想租户的大型商场将保持活力，至于新增商场，需要一些时间建立市场地位。