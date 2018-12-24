星洲教育展：为年轻人作准备.迎向前路挑战 星洲日报教育展主题为“探索你的未来，点亮梦想”。适逢星洲日报的90周年庆，这项活动的主题更显贴切。星洲教育展将于2019年3月8至17日，分别在古晋、诗巫、民都鲁、美里、沙巴亚庇及山打根举行。

2019年星洲教育展将于2019年3月在东马巡回展出，获得国内外超过30所大专参与；前左起为星洲日报砂区高级采访主任陈玉顺、市场高级经理李冠融、朱丽桦、郑元圆、刘怡锋、星洲日报东马区总经理钟汉城、纳德哈、林日策、官淑婷、蔡庆源代表、温佑康及星洲日报南砂区高级经理杨青。

（古晋24日讯）星洲教育展（Sin Chew Education Fair）为国内外的高等院校、大专学府提供涵盖东马各个城镇的广阔平台，为有意升学者提供最正确及最快捷的教育讯息。

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这项自2017年开始举办的星洲教育展，已与国内超过30所大专院校、大学建立密切及良好的联系。通过星洲教育展在砂拉越及沙巴巡回举行，也为大专院校及想深造的学生搭建传递教育讯息的桥梁。

星洲日报东马区总经理钟汉城说，星洲日报将一如继往，将教育事务列为重要的议程，以便协助及为年轻人作好准备，迎向前路的挑战。

他表示，未来的社会栋梁及人才必须具有充实的教育基础，来应付各种的需求。星洲日报教育展就是星洲日报关注及积极推行教育发展的活动之一。

■3月8日起巡回展出

钟汉城说，明年的星洲日报教育展主题为“探索你的未来，点亮梦想”。适逢星洲日报的90周年庆，这项活动的主题更显贴切。

右起星洲日报东马区总经理钟汉城、教育部副部长张念群、世华媒体集团执行董事张聪、星洲日报业务开发高级经理李冠融，一同展示2019年星洲教育展的宣传。星洲教育展于2019年3月8日至17日，在砂拉越及沙巴各主要城镇巡回举行。

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星洲教育展将于2019年3月8至17日，分别在古晋、诗巫、民都鲁、美里、沙巴亚庇及山打根举行。

星洲日报作为一份发行量最广的中之报，将通过线下的星洲日报纸媒，再结合线上网络，包括星洲网、视频、社交媒体等各种宣传平台，将参与这项教育展的大专院校讯息，更广泛的传达给学生、家长和各大学校。