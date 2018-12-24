林金来炭窑厂吉仅存炭窑．美食火炭唇齿相依 成立了逾50年的吉打州柴炭商公会日前宣布解散后，反而挑起人们对传统炭业的兴趣，都在讨论“阿公阿<5af2>”年代的炭窑（指夕阳行业）陆续停业之后，火炭会不会越来越难买到？

这些老人大半辈子都在炭窑里工作，守住了这传统的烧炭工艺。（图：星洲日报）

（吉打．双溪大年）成立了逾50年的吉打州柴炭商公会日前宣布解散后，反而挑起人们对传统炭业的兴趣，都在讨论“阿公阿<5af2>”年代的炭窑（指夕阳行业）陆续停业之后，火炭会不会越来越难买到？

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新文英彭加兰林金来炭窑厂，是整个吉打州唯一还在操作的炭窑。这里，自然成了当地人购买火炭的地点。

东主林金来（72岁）说，目前，其火炭的主要买家是周边的沙爹摊主。他随口一句话，就已透露火炭虽已式微且用途有限，但仍与美食有密不可分的关系。

不愿具名上报的一些业者说，新文英美食与火炭唇齿相依，只要缺一，这美食小镇的老招牌，或“美食主权”怕也是挂不住了。

炭窑工作十分辛苦，每日下来无不汗流浃背，满身肮脏，年轻人都不愿意从事这种沾满黑污的炭业。（图：星洲日报）

这是吉打州唯一还在操作的炭窑场。（图：星洲日报）

传统的炭窑是用混凝土搭塑成的。（图：星洲日报）



沙爹是新文英人最骄傲美食

新文英是吉打州的一个小镇，距离双溪大年约15分钟车程。

沙爹（Satay）是新文英人最骄傲的美食之一。当地马来人将腌好的牛肉、羊肉、鸡肉制成一串串，以适度火候炭烤后，再蘸上一层厚厚的沙嗲酱给食客享用，它肉质鲜嫩，丰富且多层次的口感，让人食指大动。

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路边沙爹摊业者说，这好吃的沙爹，除了靠腌肉功夫和新鲜食材，还一定要用火炭烤，才能烤出“焦”到好处且香味扑鼻的沙爹。

区内这些沙爹小贩在过去几十年，都只向林金来炭窑厂购买火炭。

烧火炭散发出来的香气与美食的结合，便是当地人最熟悉的，也最眷恋的味道，令人难忘。

林金来：我会做到老死

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林金来年事已高，早前传出其孩子都无心接管家族事业，继承家业这回事一直都卡在岁月边缘。林金来当时也说了，他会做到老死，以此安抚当地百姓兼买家。

曾经，炭窑厂的继承问题，一直是当地人关注的话题之一。

直到林金来长子林翰贤（30岁）返乡继承父业后，当地人的心里也才踏实了。可见，对于当地人来说，林金来炭窑厂的存在，除了交易，还有意义不凡。

林翰贤继承家业．是使命也是挑战

林翰贤毕业于拉曼大学会计系，在吉隆坡工作两年后决定返乡继承父业。他准备在炭业大展拳脚，下心思研发、发掘炭业的潜在经济价值，朝旅业发展。

对他而言，继承家业不仅仅是使命，也是挑战。

政府虽为保护红树林生态限制商家砍伐红树，但因为吉打州的炭窑场陆续停业，所以该场并未缺乏主要原料，只是在更新执照方面常会面对拖延，短则半年，长则9个月不能操作。

他说，炭窑的工作十分辛苦，如今年轻人都不愿意从事这种沾满黑污的炭业，目前他们也只剩下几个老技工及十几名出海砍树的巫裔船工。

人生得失有时很搞笑，在日趋没落的老行业里头，坚守至今的老父亲林金来回头一看，感觉竞争反而少了，故其火炭销路日愈广了，发展前景也开始让人感觉乐观了。

看着附近窑场一间间地关门倒闭，只有林金来坚持要守到最后。（图：星洲日报）

工人们把砍下来的红木送回炭窑。（图：星洲日报）

红木条以直立的方式摆进窑里，准备起火熏木材。（图：星洲日报）

熊熊火焰烧着红木，藉此熏闷已摆入窑灶里的红木。（图：星洲日报）

在熏木的过程中，灶口要封闭，否则窑内的木柴会烧成支离破碎的木炭。（图：星洲日报）

据称，红木烧制成的火炭特别耐烧。（图：星洲日报）

这里目前有8座炭窑，未来会另增建8座炭窑。（图：星洲日报）

林金来早前还担心这传统的木炭窑生意会后继无人，长子愿意继承父业，让他心里踏实了许多。（图：星洲日报）

炭窑场后方是大片的红树林。（图：星洲日报）

来这里寻美食的客人络绎不绝。（图：星洲日报）