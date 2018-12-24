印尼海啸‧被困12小时获救．5岁男孩死里逃生 一名警察在灾区颓垣败瓦中听到男孩的哭声，搜救人员在瓦砾中搜索，其后于一辆被塌树压毁的车中发现男孩，并将其救出。死里逃生的男孩为5岁的阿里（Ali），从搜救片段可见，阿里全身布满污泥，被救出时伏在搜救人员身上哭泣。据报阿里尚未寻回父母。

（网络视频截图）

印尼巽他海峡上周六（22日）晚因火山喷发引发海啸，至今造成最少281人死亡，1016人受伤。被巨浪吞噬的地区满目疮痍，但灾区传来好消息，一名5岁男孩被困12小时后死里逃生，在一辆被压毁的汽车中被救出。

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据报，一名警察在灾区颓垣败瓦中听到男孩的哭声，搜救人员在瓦砾中搜索，其后于一辆被塌树压毁的车中发现男孩，并将其救出。死里逃生的男孩为5岁的阿里（Ali），从搜救片段可见，阿里全身布满污泥，被救出时伏在搜救人员身上哭泣。据报阿里尚未寻回父母。

印尼巽他海峡上周六晚火山喷发引发海啸，巨浪扑向苏门答腊南部和爪哇岛西面岸边，岸边多座建筑物损毁，道路亦被冲断，救灾工作困难重重。

（香港明报）