贴文投诉KLIA2卫生欠佳·机场公司报警查亚航员工

(吉隆坡24日讯)一名亚航员工在推特发帖指吉隆坡第二国际机场(KLIA 2)的卫生欠佳,并上传了一段布满蛆虫的机场垃圾桶,不料其行径被大马机场控股公司(MAHB)指破坏其公司形象而向警方报案,而遭到警方调查。

针对MAHB报警的行径,亚航创办人丹斯里东尼今午发推文指出,MAHB竟因被人说卫生不好而报警,并抨击MAHB永远不会改变,只懂得霸凌及威胁,并指这些就是其公司多年来一直在应对的事情。

据英文《马来邮报》报道指出, 亚航通讯主任莫哈末阿兹于周三在其推特上发帖质疑MAHB上周发布一则有关今年10月的机场管理表现良好的声明,并上传了一段有蛆虫的垃圾桶的视频。

他在推文中转载@MY_Airports称吉隆坡国际机场(KLIA)及KLIA 2超出了#Mavcom的服务质量框架(QoS)的业绩指标时,上传了一个位于P6登记闸口附近的垃圾桶的短视频,并指这视频是拍摄于上周五的,视频中可看到有多只有点像蛆虫的白点在垃圾桶四周爬着。

莫哈末阿兹向《马来邮报》透露,他于今早8时30分接获警方来电,指MAHB针对他在推特发布的垃圾桶视频向警方报案,并指控他破坏了MAHB的声誉。

“我已经知会警方,待我休假结束后,会在亚航律师陪同下,于周三前往警局接受录供;而且我已向最高管理层汇报此事并获得支持。”

@MY_Airports today issued a fancy statement saying KLIA & #klia2 had exceeded the service quality targets of #Mavcom’s Quality of Service (QoS) framework.



Here is a video of termites at rubbish can located at gate p6 this morning while there was a departure to Perth. pic.twitter.com/8npnZCekhH