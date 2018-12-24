贴文投诉KLIA2卫生欠佳·机场公司报警查亚航员工 一名亚航员工在推特发帖指吉隆坡第二国际机场（KLIA 2）的卫生欠佳，并上传了一段布满蛆虫的机场垃圾桶，不料其行径被大马机场控股公司（MAHB）指破坏其公司形象而向警方报案，而遭到警方调查。

（吉隆坡24日讯）一名亚航员工在推特发帖指吉隆坡第二国际机场（KLIA 2）的卫生欠佳，并上传了一段布满蛆虫的机场垃圾桶，不料其行径被大马机场控股公司（MAHB）指破坏其公司形象而向警方报案，而遭到警方调查。

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针对MAHB报警的行径，亚航创办人丹斯里东尼今午发推文指出，MAHB竟因被人说卫生不好而报警，并抨击MAHB永远不会改变，只懂得霸凌及威胁，并指这些就是其公司多年来一直在应对的事情。

据英文《马来邮报》报道指出， 亚航通讯主任莫哈末阿兹于周三在其推特上发帖质疑MAHB上周发布一则有关今年10月的机场管理表现良好的声明，并上传了一段有蛆虫的垃圾桶的视频。

他在推文中转载@MY_Airports称吉隆坡国际机场（KLIA）及KLIA 2超出了#Mavcom的服务质量框架（QoS）的业绩指标时，上传了一个位于P6登记闸口附近的垃圾桶的短视频，并指这视频是拍摄于上周五的，视频中可看到有多只有点像蛆虫的白点在垃圾桶四周爬着。

莫哈末阿兹向《马来邮报》透露，他于今早8时30分接获警方来电，指MAHB针对他在推特发布的垃圾桶视频向警方报案，并指控他破坏了MAHB的声誉。

“我已经知会警方，待我休假结束后，会在亚航律师陪同下，于周三前往警局接受录供；而且我已向最高管理层汇报此事并获得支持。”

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@MY_Airports today issued a fancy statement saying KLIA & #klia2 had exceeded the service quality targets of #Mavcom’s Quality of Service (QoS) framework.



Here is a video of termites at rubbish can located at gate p6 this morning while there was a departure to Perth. pic.twitter.com/8npnZCekhH — Aziz Laikar (@AzizLaikar) December 21, 2018



新闻背景：

亚航集团早前对MAHB提供的机场维护工作感到不满，并拒绝MAHB调涨的73令吉乘客服务费（PSC），亚航以及亚航X（AAX）因此遭到后者起诉。

据《The Edge》报道指出，MAHB于10月向亚航以及亚航X发出律师信，向亚航索取自7月1日起拖欠的940万令吉的PSC，AAX则被索取2672万令吉。

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对此，亚航首席执行员莱阿斯末说，其公司自去年起，一直尽责地向每位乘客收取50令吉的PSC费，高达4.78亿令吉的款项已经汇入KLIA 2的MAHB部门。

“无论如何，当MAHB于今年初提出将PSC调涨至73令吉时，我们公司不同意KLIA 2廉价机场必须征收与KLIA一样的服务费。”