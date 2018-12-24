改良品种经济效益高．油棕退热种椰树当红 因国人饮食习惯和旅游业的影响，我国市场对椰子的需求近年来不断增长，国内生产的椰子已经远远无法满足市场的需求，根据之前的一篇报道，我国每年需进口数以亿计的椰子，数量非常庞大。

栽种椰树不是曼绒人的强项，但是近来受到不同因素影响，已有不少小园主逐步改种椰树。（图：星洲日报）

因国人饮食习惯和旅游业的影响，我国市场对椰子的需求近年来不断增长，国内生产的椰子已经远远无法满足市场的需求，根据之前的一篇报道，我国每年需进口数以亿计的椰子，数量非常庞大。

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许多美味的日常本地食物如椰浆饭和咖哩、糖水如煎蕊和莫莫查查，还有各种糕点甜品等，制作材料几乎都因为有了椰浆才美味，还有游客喜爱的椰青、椰水或椰水布丁等，可以说国人的生活都与椰子离不开关系。

刚结果数年的椰树不高，站在货卡上就能采割到树上的椰子。（图：星洲日报）

Matag品种椰树长出的果子比其他品种的多且大。（图：星洲日报）

目前市场上的椰青也卖得好价，大市区里的售价一般在一个在4令吉以上。（图：星洲日报）



淘汰老树改种榴梿椰子

近年来由于棕油价格继续下滑，加上种植业的劳工日渐短缺，所以许多从事油棕种植的小园主或大型园丘都纷纷将园地或部份土地改种其他农作物，榴梿和椰子就是比较受到优先考虑栽种的两种农作物，而且已有许多小园主进行翻种或者逐步淘汰老油棕树，以榴梿树苗或椰树苗取而代之。

过去人们栽种的椰树品种，大都是树身最终都会高入云宵的高树身品种，不过近年来经过业者不断改良培育，新品种的椰子不断推出，有的只供采椰青，有者则比较适合挤椰浆用，也有些品种是两者皆宜，最受欢迎者当然是最后者。

经过改良后的椰树品种一般的相同之处就是短时间内就能开花结果，一般两年半左右就能有收成，而且树身虽也是不断长高，但不会十分高，更重要的是新品种能长出密密麻麻的椰子果串，有的可以一支果串甚至能长出数十个椰子，长年都结出累累的果子，经济效益很高。

曼县面积大翻种未显著

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曼绒县栽种油棕园的面积非常大，但是由于油棕树近年来受到一种被称为灵芝菌的病害影响，许多出现自行干枯而倒下且情况会日益严重，再加上棕油价节节败退，使到不少小园主已萌起翻种的念头，一些园主甚至已经栽种或着手翻种椰树，只是目前翻种椰树的面积还并不显著。

昔加里的林隆俊在约4年前和一名兄弟在一段各有4英亩多的沙地上栽种了Matag品种椰树苗，这种品种椰子目前非常受欢迎，但其实树苗已不容易买到，尤其是第一代的更是一株难求，第二代树苗虽然还有生产，但据了解能生长出的椰子数量与第一代的相差很多，所以农友都希望能买到第一代的树苗。

林隆俊：Matag品种厚实汁多

林隆俊说，树苗栽种后约两年半椰树就已开始开花果，之后产量逐渐增加，如今树龄已约有4年，已接近高产量期，许多椰树上都结满椰子，可以预见未来的产量会更高。

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他说，椰子不论嫩椰或老椰在市场上都很受欢迎，栽种Matag品种椰树的目的就是因为这一品种的椰子椰肉比较厚实，能榨取到更多椰浆水，贩商们比较喜欢这种椰子。

他表示，园里的椰子通常都是他自己销售到市场上，目前每个椰子的批发价为2令吉20仙至2令吉60仙左右，视体积大小而定，嫩椰直接卖给零售商或小贩则每个2令吉50仙左右，不过他通常只售卖成熟老椰，比较少售卖嫩椰，除非贩商有需求。

不过，由于栽种椰树不是曼绒小园主的强项，使到一些小园主在缺乏对椰子品重认识的情况下，进行翻种时买到一些与自己想栽种的品种货不对办的椰树苗，结果让他们的心血时间都付诸东流，栽种了数年的树原本已经可以开花结果，但长高的椰树不是不能开花结果就是果子不多。

陶洪光：栽种3年货不对办

小园主陶洪光就因为不小心买到不属于自己想要的品种的树苗，结果栽种了超过3年的时间，椰树虽已越长越高，但是除了少部份能长出寥寥有数的椰子外，大部份都还未能开花结果。

他说，他甚至到今天都还未成功卖出第一批从园里收成的椰子，对于这些椰树将来能否长出椰子，他已不抱有太大的期望，目前已将一些推倒并种下其他果树，或许不久的将来所有不会结果的椰树都将全部砍掉，准备翻种其他农作物，例如市场价格不断上涨的“尖不辣”或其他果树。

林隆俊表示椰树苗栽种约两年半后就开始开花结果。（图：星洲日报）

小园主不知就里买到不知什么品种的椰树苗，结果即便椰树最终开花结果，但果子不是又瘦就是又小，没办法出售，叫园主欲哭无泪。（图：星洲日报）

陶洪光表示栽种了数年的椰树长大后才知道货不对办，浪费了许多年的心血和时间。（图：星洲日报）

这些椰树都长高了，但是仔细一看才发现原来都未长出任何椰子。（图：星洲日报）

椰树虽开花了，但因为品种的问题，花蕊将来未必会结出硕大的椰子。（图：星洲日报）

市场上老椰销量比嫩椰高，因为国人日常的食物几乎离不开椰浆。（图：星洲日报）

由于椰浆市场需求量高，所以一般巴刹里都可以见到专卖椰浆和香料的摊位。（图：星洲日报）

国人喜爱的各种传统美食糕点，大部份的制作材料都少不了椰浆。（图：星洲日报）