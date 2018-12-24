王宝钦‧油价跌 改革不能停 政府以销售税取代消费税后，税收预期将减少，因此要求国家石油（Petronas）明年发放更多股息，从2018年的260亿令吉提高到540亿令吉，当中的300亿令吉为特别股息。

油价暴跌至16个月新低，煤矿的金丝雀因嗅到异味而焦躁不已，越来越依赖石油收入的大马政府恐怕也坐立难安。

广告

政府以销售税取代消费税后，税收预期将减少，因此要求国家石油（Petronas）明年发放更多股息，从2018年的260亿令吉提高到540亿令吉，当中的300亿令吉为特别股息。

这一切计划的基础是布兰特石油均价为每桶72美元。然而，最近石油价格已经跌到逾一年最低的53美元，全年平均油价虽接近每桶70美元，但年底油价却比年初要低，明年恐怕很难回升到70美元。

在2019年财政预算案提出时，分析师就担心原本降到20%左右的油气相关收入比重将突破30%，让政府的收入更容易受到国际油价波动的影响。

油价每涨跌1美元，国库收入将跟著增减3亿令吉，以目前不到60美元推算，政府收入至少将减去36亿令吉。

政府收入降低，意味应对经济冲击的财政措施减少。鉴于明年经济风险升温，贸易战开打和电子产品低潮都可能打击大马的出口经济，如何在狭窄的财政空间中腾出回旋的余裕，成为政府当前重要的考量。

更头疼的是，由于前朝政府大手大脚，希盟政府必须采取雷厉风行的改革计划，以纠正严重的赤字问题。

广告

解决了大型项目，还有更长期的问题等著：公务员薪资。这笔费用占政府开销的比例预期将提高到40%，远远高于2000年的25%。

受政府收入减少等影响，世界银行将2019年大马经济成长调低到4.7%，国际货币基金组织（IMF）则预期增幅介于4.5至5%。

世银认为，大马政府采取多项措施推动经济、恢复财政和改善监管，假以时日，这些改革的成果将逐渐显现。

IMF则建议，大马的财政政策改革应该循序渐进，包括提升经济结构、更加量入为出、设法增加社会支出等，以支持包容性的经济增长。

广告

政府上台不到一年，一切还在摸索当中，特别是决定调整经济结构后，前方还有更多问题等解决。早前油价上扬，为政府争取到松一口气的空间，现在空间越来越狭窄，政府恐怕得尽快寻找良策了。