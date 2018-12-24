黄启灏．冬至 冬至，顾名思义就是冬天真正的来临。位于中纬度温带气候，四季分明的韩国人也像唐人一样过冬至。

冬至，顾名思义就是冬天真正的来临。位于中纬度温带气候，四季分明的韩国人也像唐人一样过冬至。

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天气寒冷的十二月，我一般呆在室内的时间比较多，没有特别留意外面的天色。但冬至就是北半球一年之中白天最短，夜晚最长的一天。这种落差，在位于赤道的马来西亚应该是无法体验的。

古时候的人认为，天地之间存在着“阴”和“阳”两种气。一年有二十四个节气，一天也有二十四个小时。白天属于阳，黑夜自然就属于阴。按照春夏秋冬四个季节的顺序，不需要明言都知道冬天就是阴气最旺盛的时候。

韩国人认为冬至就是阴气快来到尽头了。平安撑过严冬，寓意着接下来的春天会带来新的景象，会迎来温煦的太阳，再度照耀大地，回到日长夜短的时候。

传说这一天，恶鬼和疫神最猖獗。因为阴气最旺盛，所以人的时运最低，最容易招惹不吉祥的事物。

韩国人相信红豆可以驱邪避祸，所以很长时间以来，都会在冬至煮一锅浓稠的红豆粥，加上用糯米搓成的大丸子，一家大小分着吃，以轰赶妖魔外祟。

那大丸子吃起来的味道就像我们的汤圆，但是做得比较扎实，没有我们的口感这么松软。

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朝鲜时代的君王会在冬至这一天派发日历给文武百官，当时只有天子才有这样做的权力。毕竟是准备迎接新的一年，今天倒是有很多人把送日历作为冬至过节的形式之一。

怕冷的韩国人还认为冬至一定要冷。要是今年的冬至风和日暄，就是大自然造反了，表示下一年的收成将会不好，家家户户都要未雨先绸缪。

其实我对冬至没有太多的回忆。

只是这几天在WhatsApp和Facebook上收到铺天盖地的汤圆图，回想起奶奶在世的时候，几乎所有传统节日都按习俗过，遵而不失。

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印象中每一个大日子，甚至祖上的祭祀都是她一个人在厨房烧饭做菜，我们只负责端盘上桌。倒是冬至，会一起坐下来揉面团、搓汤圆，参与制作过程。

冬至大过年，吃过汤圆也好，红豆粥也好，都代表又老一岁了。明年一到，就算还没过生日，都得说自己40了。不知道什么时候开始变了大人，变得需要肩负很多责任，变得容易焦虑、寂寞，更变得怕老。

人生居然就这样过了一半。

希望能藉一碗暖呼呼的红豆粥，在寒冷的冬夜里起到暖胃的作用之余，更能驱逐所有不如意的事情，让不舍得太快老去的我，下半生再迎来一个不惑的新太阳。