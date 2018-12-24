黄惠玲．武术这条路 马来西亚武术总会总会长拿督张金发放眼2028年，奥林匹克运动会按纳武术为比赛项目之一。

马来西亚武术总会总会长拿督张金发放眼2028年，奥林匹克运动会按纳武术为比赛项目之一。

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对此，他鼓励吉打少林武术馆，善用时间栽培更多武术人才，勇征奥运会。

他出席吉打少林武术馆庆祝20周年晚宴上致词时，也介绍我国武术健儿叱<54a4>国际擂台的威水史，单是今年就已夺下28面国际赛会金牌，让国歌可在国际擂台奏响28次，这点确实值得引以为傲。

当然武术走到今天并非一条通顺大道，总会自1978年成立以来，经过40年的强化和努力，被视为传统文化的武术运动，才成功挤身为正统运动项目之一。

他形容，武术是很奇妙的运动，其结合文化和体育之特色，使之有别于其他课外活动或运动，且已得到世界约160个国家的认同。

相信大家对武术并不陌生，这项运动除了强身健体，也可修身养性，一些家长也鼓励孩子习武，保护自己。但原来武术的声望远比想象中来得高，更在世界各大平台上，为国增光不少。

回顾武术的历史，在发源地中国约有5000年历史，而我国也存在逾150年。我国的武术传承先是从民间萌芽，经过自强不息创下佳绩后，才被国家接纳且推展为体育项目之一。

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吉打少林武术馆馆长杨晋菖说，当年他走入校园传扬武术概念时，就被误以为是私会党而遭拒。所幸，他并没有放弃热爱武术的心，坚持下去，才有今天栽培上千名武术运动员的成就。

笔者对武术没深入研究，但看着每名孩童们热血沸腾的练习和表演，深切体验台上一分钟台下十年功的辛苦。

虽然辛苦，但孩子们的努力付出，在每一场比赛中的成绩单中可以证明，希望2028年的奥运会上，武术可被纳入运动项目之一，而这些孩子也有机会勇闯奥运舞台。

加油吧，孩子们，让武术在国际舞台上再次绽放光彩，也让自己学有所成的武艺传扬到每个人心中，传承这结合传统和运动的武术项目。