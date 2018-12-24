谢汪潮‧雪实业私有化志在必得 上周，雪兰莪实业（SPB,1783,主板产业组）以主席潘斯里张竹友为首的大股东，建议上调私有化价格，由每股5令吉70仙调高至6令吉。

上周，雪兰莪实业（SPB,1783,主板产业组）以主席潘斯里张竹友为首的大股东，建议上调私有化价格，由每股5令吉70仙调高至6令吉。

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以每股6令吉来看，比最后闭市价、5日和一个月成交量加权平均市价，分别溢价47.78%、47.85%和43.91%。

今年10月，大股东考量当前产业投资与发展环境黯淡，向董事部献议进行选择性削资和回退计划，以为股东提供良好的退市机会。

按每股6令吉出价来看，张竹友相当大方，但真的如此吗？

数据显示，雪兰莪实业每股净资产为7令吉19仙，以6令吉私有化，仍折价16.55%。年报显示，雪兰莪实业在乌鲁冷岳拥有151英亩地库，1999年估值为3401万令吉。这块地皮近20年未曾重新估值，若以每年7%增值率计，现有价值不低于1亿令吉。

再来，雪兰莪实业总股本为3亿4461万6000股，而张竹友手持2亿3444万7236或68.23%股权。

以6令吉收购余下1亿零948万4503股或31.77%股权，张竹友私有化的成本，只需耗资6亿5690万7018令吉。

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雪兰莪实业手握2亿6418万9000令吉现金，若所有股东愿意接受献议，那么张竹友实际私有化的金额只需3亿9271万8018令吉，即可获得1亿零948万4503股股票，每股价格不超过3令吉60仙。

综合以上不难看出，雪兰莪实业私有化举动，最有利一方的肯定是大股东等人，特别是身兼管理层的大股东，因为他们最清楚公司的营运。尽管产业领域低迷、未见回温，但大股东拥有强劲持有能力，可静候复苏。

私有化对大股东最为有利，但雪兰莪实业大股东们是否可再大方一点，将私有化价格提高至每股净资产价值，一来小股东更愿意割让手上的股票，二来私有化几率也得以提高。如此一来，岂不是两全其美？