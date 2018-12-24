疑钱财露眼．电器店遭熟人爆窃 疑因钱财露眼，电器店隔天遭熟人爆窃现款、旧钞、古币及电器，损失数万令吉。

刘民财展示一些古币。（图：星洲日报）

（槟城．大山脚23日讯）疑因钱财露眼，电器店隔天遭熟人爆窃现款、旧钞、古币及电器，损失数万令吉。

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丽华纳花园居民刘民财（70岁）今日说，他的店于12月20日下午2时被发现已遭爆窃。

他说，他出国旅行前买了数本钱币收集册，便在店内整理旧钞及古币，当时碰巧有一名收购旧物和电器的印裔男熟客上门，见到他摆在桌上的许多旧钞及古币。

他不以为意，熟知隔天其店就被爆窃，近20本钱币收集册皆被偷走，而他到对方住处时，只见已人去楼空。

“他原租住对面花园，我认识他很久了。他一星期来找我约2次，熟悉我店内情况；我藏在比较隐秘角落的财物，也被搜刮一空。”

“我之前可怜他家穷，常把一些旧或坏的电器便宜卖或送他，未料他可能见到我那批旧钞后，起了歹念。”

他说，他收集古币和旧钞已逾30年，单是一枚1令吉旧币即可值1000令吉，而1000令吉旧钞可换3000令吉。

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吁别买来历不明古币旧钞

他呼吁民众不要购买来历不明的古币和旧钞。他也可辨认所收集的古币和旧钞号码及特征，其中一张20令吉的钞票，前后都是9号的。

他已报案，被偷走的包括一台43寸电视和各类电器、逾千令吉的电钻、月2万6000令吉现款、乐捐箱的数百令吉善款及收集多年的古币和旧钞。