畅游韩国南部·济州航空开通务安亚庇航线 （亚庇24日讯）济州航空（Jeju Air）正式开通韩国务安（Muan）至亚庇的新航线，让本地民众今后能够乘搭直飞航班，畅游及探索韩国南部。

（亚庇24日讯）济州航空（Jeju Air）正式开通韩国务安（Muan）至亚庇的新航线，让本地民众今后能够乘搭直飞航班，畅游及探索韩国南部。

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济州航空首航于昨晚8时10分从务安机场出发，在晚上11时59分抵达亚庇国际机场，获得沙巴旅游局总经理苏再妮、亚庇国际机场高级经理苏尼夫奈曼、济州航空沙巴区经理朴千圭等在场迎接。

副首长兼州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝，今日联同常务秘书拿督鲁斯马迪、苏再妮、林千圭等，在新闻发会上宣布务安至亚庇直航开通的消息。

济州航空为韩国廉价航空公司，于2016年7月进军亚庇，提供首尔至亚庇直飞服务。而沙巴也是济州航空在大马唯一提供服务的州属。

新开通的务安（Muan）至亚庇航线，每周提供两趟航班，即每个星期四及星期日，采用波音737客机，每次航程提供189个乘客座位。

据悉，除了在韩国提供国内航线，济州也有提供13个国际航线。

刘静芝在会上也透露，该航空公司已计划在明年第2季度再开通第3条韩国直飞亚庇的航线，即釜山至亚庇。

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