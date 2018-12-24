张栢芝“小王子”生父曝光？港媒惊爆：谢霆锋 38岁的张栢芝2011年与谢霆锋离婚後，独自抚养2个儿子Lucas和Quintus，上月底惊传她“已经生完第3胎小王子”，但生父却始终成谜，没想到现在却爆出3宝生父依然是谢霆锋，他不仅低调前往“小王子”满月酒，甚至当众亲吻张栢芝，两人预计在下个月复合。

（香港24日讯）38岁的张栢芝2011年与谢霆锋离婚後，独自抚养2个儿子Lucas和Quintus，上月底惊传她“已经生完第3胎小王子”，但生父却始终成谜，没想到现在却爆出3宝生父依然是谢霆锋，他不仅低调前往“小王子”满月酒，甚至当众亲吻张栢芝，两人预计在下个月复合。

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据港媒报道，谢霆锋已和王菲分手，他的母亲狄波拉透露：“霆锋和栢芝重新在一起了。”幕後最大推手正是大儿子Lucas，儿子曾多次在家庭聚会表示：“我很喜欢爸爸妈妈一起吃饭。”并藉机留谢霆锋过夜，也让张栢芝开始思考复合的可能性。

港媒爆出张栢芝3宝生父依然是谢霆锋，他不仅低调前往“小王子”满月酒，甚至当众亲吻张栢芝，两人预计在下个月复合。（图：档案照）

港媒爆港媒爆出张栢芝3宝生父是谢霆锋。（图：微博）

有传谢霆锋和张栢芝重新在一起，幕後最大推手是大儿子Lucas。

港媒就此事联络霆锋经纪人人霍汶希（Mani），她回覆说：“不是事实！”张栢芝方工作人员也说“假新闻”。

此外，刚由新加坡返港的栢芝，於24日平安夜上午在社交平台上载短片，除了祝网民圣诞快乐，亦表示今年圣诞会和3个儿子一起过。

张柏芝的短片制作相当认真，除了有剪接过，还有字幕，相信是因为她说广东话，又想照顾中国网民，所以特别放上字幕。（图：网上截图）