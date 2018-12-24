疑不甘母親被嚇·男童踩死幼貓 一名男童疑因一只幼猫走近吓到其母亲，而朝幼猫头部猛踩一脚导致幼猫头部受重创，摔倒在地上不断痛苦挣扎，虽然有居民随后将幼猫送到兽医处急救，但最终幼猫依然失救不治。

（雪兰莪．八打灵再也24日）一名男童疑因一只幼猫走近吓到其母亲，而朝幼猫头部猛踩一脚导致幼猫头部受重创，摔倒在地上不断痛苦挣扎，虽然有居民随后将幼猫送到兽医处急救，但最终幼猫依然失救不治。

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大马动物协会昨日在脸书上上传一则闭路电视画面，揭发这起于上个月27日早上11时30分，发生在蒲种金銮镇一栋组屋楼下的虐猫事件。

这起事件也在脸书上引起热议，至今已有2万1000次的观看次数、1140次分享及638则留言，大部份网民留言谴责男童的行为，也有人对男童母亲并未阻止男童而感到遗憾。

从该1分钟的视频可见，当时男童与母亲正在楼下，当时幼猫走过，然后走近男童母亲的脚部，男童母亲相信是吓了一跳，立即移开，男童见状就往幼猫的头部狠踩一脚，幼猫立即倒地不断挣扎，似乎十分痛苦。

男童母亲随后用脚将幼猫拨开，然后带着孩子走开，幼猫的挣扎逐渐微弱，最终躺在地上一动不动。

据帖文表示，该对母子也是当地居民，不过住在另一栋组屋，有居民事后向男童母亲表达不满，不过却遭男童母亲反骂。

脸书视频：https://www.facebook.com/animalmalaysia/videos/2099002093494410/