萱悦．我的圣诞老人 他在人群中十分显眼，也许是因为，他在我心中是特别的存在，就像圣诞树上最亮的那颗星星。

他在人群中十分显眼，也许是因为，他在我心中是特别的存在，就像圣诞树上最亮的那颗星星。

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经过一间精心布置的圣诞橱窗，玻璃窗反射着两个人走过的身影。

“还记得这间精品店吗？”他停下脚步指着眼前的橱窗。

我看了一眼，虽然布置和之前不一样，但我永远都不会忘记前年他来到我住的城市，带给我惊喜。而他送我的第一份圣诞礼物，就是在这间店选的。

“记得哦，那时你也还没回答我，你怎么会突然出现在这里呢。”我牵着他厚实的手。

“如果我说，是因为圣诞老人告诉我你在这里，你相信吗？”他有些期待地看着我。

我笑着摇摇头，他宠溺地抚乱我的头发后，继续拉着我往前走。

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“咦？前面有棉花糖摊子哦！”他突道。

“真的呢！”我的双眼发亮似的直盯蓬蓬软软的棉花糖。

“在这里等我。”语毕，他就小跑到摊子前买棉花糖。

我还没说完，他就已经知道我想吃棉花糖了。看着他在人群中排队的背影，幸福感蔓延。

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突然，有个人在我身边快速走过，连带一阵风也把我的头发吹得微微飘动。我把头发挽到耳后的当儿，也好奇地看一眼那个人。忽地，余光瞥见一张蓝绿色的纸张缓缓掉落地上。

我把东西捡起一看，发现是一张纸币，是那个刚才走过的人遗落的钱。我毫不犹豫立刻追寻那个人。

沿着街道追寻了一段距离，才终于找到那个失主，细问下才明白他适才匆匆赶路是为了赴女友的约。

我向他们道圣诞快乐后，便走回棉花糖摊子附近继续等他。当我回到原位时，却发现排队的人群里早已没有他的身影。

他去了哪里？我的心仿佛悬在半空，莫非是因为刚才我离开这里的时候，他买了棉花糖后没看见我就走去找我吗？

在附近走了一遍，却始终没看见他，我慌了。他明明说了让我在这里等他，我却偏偏忘了通知他便走开了。

不知是因为夜晚寒冷，还是心里害怕，拿出手机的手在微微颤抖。正要拨打给他时，荧幕忽然显示他的来电，我连忙滑开接听键。还没开口说话，听筒立刻传来了他的声音。

“你在哪里？”

“我……我在圣诞树附近。”我越说越小声，双脚不知不觉随着人流走到附近的圣诞树停下。

“好，我过来找你。”

巨大的圣诞树下，人群交织穿梭，唯我一人站在人群中四处张望。直到手中拿着棉花糖的他走进我的视线范围，我立刻向他挥了挥手。他在人群中十分显眼，也许是因为，他在我心中是特别的存在，就像圣诞树上最亮的那颗星星。

他快速向我走过来，毫无预料地把我抱紧。虽然他没有骂我，也没有说话，但他的动作却让我知道，他很担心我。

“抱歉让你担心了……”

“来，快吃你喜欢的棉花糖。”我还没把道歉说完，他马上把手中的棉花糖递给我。

他在一旁默默地等我慢慢吃。可是不知怎么，每吃一口棉花糖，鼻子却愈加酸涩，有一点想哭。棉花糖会变小，是因为他到处找我而被冷风吹化所导致。可是当他找到我之后，却不似其他人那样会追究之前的事。我记得他曾经说过，当下才是更应该珍惜的，过去的就别再烦恼。

思至此，我忍不住把棉花糖递去他的嘴边。

“棉花糖要两个人一起吃才好吃。”

“棉花糖真的那么好吃吗？”虽然他这么说，但还是陪我吃完了。

“还记得你刚才问我的问题吗？虽然我不知道这个世界上到底有没有圣诞老人，但我相信最爱我的人，一定是属于我的圣诞老人。”我眼神迷离地欣赏灯光闪烁的金色圣诞树。

然后我双手十指交叉对着圣诞树默想，属于我的圣诞老人，早就站在我身边。

“那你愿意成为圣诞老人守护一辈子的孩子吗？”他眼神坚定地看着我。

我怔怔地看了他几秒，才大力点头，扬起幸福的笑容。