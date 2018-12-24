李勇坚‧情迷巴特西 经历了长达近一年的洽谈和精密审核之后，森产业（SIMEPROP,5288,主板产业组）和实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组）脱售英国伦敦巴特西发电站第二期（BPS2）商业产业给雇员公积金局（EPF）和国民投资公司（PNB）的交易终于落实。

经历了长达近一年的洽谈和精密审核之后，森产业（SIMEPROP,5288,主板产业组）和实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组）脱售英国伦敦巴特西发电站第二期（BPS2）商业产业给雇员公积金局（EPF）和国民投资公司（PNB）的交易终于落实。

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这宗被形容为英国有史以来最高金额价的产业交易，曾被市场投以怀疑目光，经历了不小风波，但公积金局和国投对巴特西项目情有独钟，始终不离不弃，终于排除万难，赶在2018年即将结束前一敲定音。

买卖双方是在今年1月达致初步交易，但正式签约一直无下文，引来市场疑惑，为何需洽谈如此久？

在交易刚宣布时，就有报道称，这是一场自导自演的诡异交易，因为买方和卖方都是有直接关联的公司，有如左手转右手变戏法，似乎是大马两大投资机构变相提供卖方金援纾困，不过公积金局和国投驳斥这种说法，强调纯属商业交易，没有政治考量。

由于英国脱欧，冲击英国产业市场的投资情绪和价格，市场也关注，公积金局和国投此刻大举投资英国产业，是否明智之举。

而在509政治变天后，这宗交易又再陷入迷雾中。

希盟政府执政后检讨许多大型发展项目，令远在伦敦的巴特西发展计划也传出将遭检讨及调查。安华在今年6月表示，拟检讨及调查伦敦巴特西产业发展计划，消息传出后，主导方之一的实达集团股价应声下挫，跌破3令吉水平。

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如今，此交易终于水到渠成，国投和公积金局同意以15亿8300万英镑（约83亿5100万令吉）买下BPS2商业资产，比最初宣布的收购价16亿1000万英镑略有降低。

分析员都给予正面评价，认为是皆大欢喜，各取所需。实达集团和森产业可释放资产价值，从中套现，取得现金流以融资巴特西产业接下来第三至第七期发展计划的建筑工程，公积金局及国投则可以增加海外投资，达到寻找良好投资回酬的目标。

但实达集团和森产业能否从中取得盈利，分析员却看法不一，有者认为它们可各获利4亿令吉，但也有人认为这是以成本价脱售，只能无盈无亏。无论如何，这两家公司在宣布此交易后，股价未有起色，投资者若憧憬这两家公司会因为这宗巨额交易而派发特别股息，恐怕要大失所望。