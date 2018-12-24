电费调涨，国能股价反跌…… AMAY问：国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）的前景到底如何？原本以为政府批准起电费会是好事，但股价却是跌的，请问影响如何？

AMAY问：国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）的前景到底如何？原本以为政府批准起电费会是好事，但股价却是跌的，请问影响如何？

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答：政府宣布允准国家能源于明年上半年上调电费附加费，分析员只是中和看待调涨电费对国家能源的盈利影响，反而已认列为营收的奖掖式管理（IBR）机制成本和营业额料于末季回退，预计将打击当季盈利表现。

能源委员会宣布，2019上半年将延续成本转嫁机制（ICPT）；国家能源在2018下半年因燃料成本增加，面对了18亿令吉的发电成本，其中3亿零80万令吉将由电力基金补贴、9亿4800万令吉则从调高电费附加费中获得（非家庭用户）和5亿6400万令吉从奖掖式管理机制成本和营业额调整的超收中获得。

丰隆研究认为，上述消息对国家能源仅带来中和影响，反而因该公司已认列5亿6400万令吉的奖掖式管理机制成本和营业额调整为2018财政年首9个月盈利感到意外。

末季或调整营收

马银行研究同样不排除，国家能源在2018财政年末季必须调整营收，以回退已认列的款项。

达证券认为，上述宣布不会对国家能源盈利带来影响，仅影响现金流。

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达证券对于国家能源的营业额和成本调整以年度基准进行表示惊讶，惟相信年度收益更加平稳和能更即时反映实际表现，因此认为年度调整的做法更有效率。

安联星展研究指出，透过奖掖式管理机制下的营收和价格顶限，国家能源必须将超额营收回退于消费者。

该行补充，高于预期的电量销售和平均售价将回退于消费者，以抵销面对的高发电成本。

达证券认为，国家能源在实施成本转嫁机制上更透明化，全面实施奖掖式管理机制将能稳定及提振国家能源的盈利表现。

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达证券看好国家能源，因其积极拓展国际业务、强劲资产负债表、套现光纤业务和估值诱人。

肯纳格对于上述宣布并不过于兴奋，反而更关注电力业基金的情况，一旦基金全数用完情况将会如何。该行相信，在成本转嫁机制下，任何燃料成本的增加，都将转嫁至消费者。

今年7月，能源部公布电力业基金尚有7亿6000万令吉，假设燃料成本维持在目前的高位，将在2020上半年用完该基金。

肯纳格认为，国家能源面对的风险为成本转嫁机制出现变化，因将影响营运成本架构。

周息率尚有上升空间

MIDF研究同样认为，国家能源的营业额调整料超越预期，惟依然看好其股价遭超卖，且资本支出已达高峰，导致周息率尚有上升空间。

肯纳格认为，国家能源近期已遭超卖，股价过去一个月已下跌11%，预料领域改革有利于消费者，相信国家能源在拥有基建的优势下，能够面对挑战和占有成本优势。

分析员普遍给予守住和跑赢大市的评级，目标价则是介于14令吉20仙至16令吉40仙。