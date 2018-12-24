综指起落谁决定？ 该指数是采用价值加权方程式计算，而且采用自由浮动、适时及收市等数个因素进行调整。富时大马综合指数计算是定时即时计算与发布。

星洲日报20多年老读者问：

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1.如何决定富时大马综指上下，比如指数起1点，那么这包含指数的30只股的股价会产生甚么变化呢？

2.听过以前是100只股形成的吉隆坡综合指数，是甚么原因缩小至30只股？期待你的指点。

答1：富时综指采价值加权方式计算

富时大马综合指数是由30只在大马股票交易所上市、市值最大、迎合交易所上市条例的公司组成。

该指数是采用价值加权方程式计算，而且采用自由浮动、适时及收市等数个因素进行调整。富时大马综合指数计算是定时即时计算与发布。

这30只股的股价起落或加减，将依它们在指数中的比重起落，并反映在指数的起落幅度里。

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更为贴切的说法，应该是这30只股的起落影响指数的起落，而不是指数影响股价起落。

答2：配合国际标准成份股100变30

根据受询的市场人士指出，由于以前马股的上市公司数目不多及市值不高，所以由100个股项形成当时吉隆坡综合指数。

惟随马股规模、市值、上市公司及条例等日益扩大成长与加强，并进一步配合国际市场的标准，使当局在重组各项指数时，把100个股项的指数保留之余，也把首30只符合各项条件的股项，组成为富时大马综合指数，以成为国内外投资者追踪及投资标准指引。