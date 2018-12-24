与Astro联盟‧明讯前景更好？ 明讯管理层曾表示，预料公司未来将面对强劲的逆风，主要是网络分享安排终止、重新推出销售服务税、光纤宽频重新定价及市场竞争更为激烈等利空的冲击，这是值得投资者的关注。

沙亚南张先生问：

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1.明讯（MAXIS,6012,主板电讯媒体组）明年前景好吗？

2.如果明讯和Astro公司（ASTRO,6399,主板电讯媒体组）联盟，明讯前景会大好吗？

答1：数码转型

扩大住宅光纤域



关于明讯明年前景，该公司于10月间宣布2018财政年第三季业绩之后，国内一些证券研究也有对其未来前景作出评论可供参考。

肯纳格研究预料，明讯将会继续推动其企业商业方案，主要获较高的商业光纤动力支持。同时，该公司将通过数码转型计划以加强其数码能力及扩大住宅光纤域的市占率。

明讯管理层曾表示，预料公司未来将面对强劲的逆风，主要是网络分享安排终止、重新推出销售服务税、光纤宽频重新定价及市场竞争更为激烈等利空的冲击，这是值得投资者的关注。

该行指出，虽然市场将持续竞争，不过明讯维持较早时作出的2018财政年的预测，即服务营业额及营运盈利将分别下跌中单位数及高单位数。

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公司2018财政年的资本开销，预期约为10亿令吉及自由现金流可能达到15亿令吉（与2017财政年一样），这可能意味著年度每股股息将可能保持不变。

3潜在风险

当时肯纳格研究维持“与大市一致”评级，折价现金流导向的未来12个月目标价定在5令吉55仙。该行认为，明讯的潜在风险包括比预期低的服务营收成长、较高营运开销及市场竞争更为激烈。

丰隆投行研究则认为，明讯2018财政年首9个月核心净利15亿令吉（按年跌4%）符合较早时预测。

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明讯的后付业务表现依然亮丽。该公司的光纤产品获得市场良好反应，预料该公司将继续推行光纤领域以达到汇合目标；当时该行给予的目标价为5令吉68仙。

当时，明讯的市价为5令吉51仙，艾芬黄氏研究给予的目标价为5令吉（并建议沽售等级）、大马投行为5令吉20仙（沽出）、回教银行证券为5令吉35仙（守住）、MIDF研究给予目标价为5令吉67仙（守住评级）及大众研究的目标价为5令吉18仙，给予沽出评级。

答2：并购潜在协同效益

关于明讯和ASTRO公司（ASTRO,6399,主板电讯媒体组）联盟或合并，最近市场确实有此传言，一般市场的反应，多是看好明讯的前景。

众所周知，A S T RO公司及明讯都是大马企业家——丹斯里阿南达控制的上市公司，若是将两家公司重组合并，料有助面对网络世界所带来的竞争，特别是可以共享双方的顾客及创作内容，以发挥最大效益。

其实，电讯公司与娱乐公司进行并购，在一些先进市场如美国等早有先例，如电讯巨子AT&T就以800亿美元（约2400亿令吉）收购传媒帝国霸主——美国的时代华纳（Time Warner）。

以明讯为例，若是与Astro公司并购产生相辅相成的效益，预料对两家公司的前景皆是利过于弊，真正的效益则待详情出炉后才可预估。