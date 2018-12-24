热刺狂吞糖巩固前三．孙兴慜造4球征服英超 第27分钟，孙兴慜利用埃弗顿门将皮克福德和后卫祖马之间的配合失误，小角度将球射入空门将比分扳平；第35分钟，孙兴慜在禁区左翼的射门被扑出，迪尼．阿里随后补射破门制造了机会。第61分钟，孙兴慜接应拉梅拉的直传梅开二度；第74分钟，孙兴慜又在左路传中，为凯恩送出助攻。

托登罕热刺作客古迪森公园球场以6比2大胜埃弗顿，韩国天王孙兴慜梅开二度加1次助攻导演球队这场大胜，他破门后萌萌地比心形动作庆祝。（图：法新社）

（英国．伦敦24日讯）托登罕热刺星期日在英超第18轮的最后一场比赛客场以6比2大胜“太妃糖”埃弗顿，巩固前三位置。虽然英格兰前锋凯恩与韩国球星孙兴慜都双双梅开二度，但全场最受瞩目的焦点却并非英格兰天王，而是亚洲头牌，孙兴慜在古迪森公园用完美的状态征服英超。

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第27分钟，孙兴慜利用埃弗顿门将皮克福德和后卫祖马之间的配合失误，小角度将球射入空门将比分扳平；第35分钟，孙兴慜在禁区左翼的射门被扑出，迪尼．阿里随后补射破门制造了机会。第61分钟，孙兴慜接应拉梅拉的直传梅开二度；第74分钟，孙兴慜又在左路传中，为凯恩送出助攻。

凯恩虽然连续4次对阵埃弗顿梅开二度，以11个联赛进球在射脚榜直追阿申纳的奥巴梅杨，但独造4球的孙兴慜风头彻底盖过凯恩，赛后被评为本场最佳球员。

因为此前跟随韩国参加印尼亚运会，孙兴慜一度失去了首发位置，但他从替补做起，几乎每场比赛都有精彩发挥，最近4轮联赛送出4球和2次助攻的数据，自从11月3日以来，他8场联赛累计出场时间486分钟，送出5个入球和5次助攻，火热状态无人能及。

在代表热刺的112场比赛中，孙兴慜已直接参与50个英超入球，其中包括35球和15次助攻，如此超级表现，何止亚洲第一球星？他已跻身欧洲五大联赛顶级巨星行列。

英媒赞不绝口

赛后，几乎所有英国媒体都对孙兴慜赞不绝口。

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《天空体育》为其打出全场最高的9分，将其选为本场最佳球员。《每日邮报》则评论道：“孙兴慜戏耍了英格兰第一门神，他是热刺头号功臣，状态爆棚盖过凯恩。”

BBC则感叹道：“孙兴慜收获英超第5球的同时，还为凯恩奉献助攻，他全场无所不在，是热刺威胁最大的人物。”