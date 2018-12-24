英超．枪狮斗鸥蜂争老4．热刺欲吃樱桃坐3望2 阿申纳上周末全取3分，成功摆脱单周2败颓势，现与老4切尔西同积37分，仅以得失球劣势屈居第5名。在后防伤病问题仍不见好转下，主帅埃梅里将得仰赖以奥巴梅扬为首的攻击组持续灌注火力，以填补防线的缺失。奥巴梅扬现以12球占据英超进球榜首位，但后方以11球紧随其后的凯恩和萨拉赫状态正佳，令这赛季英超金靴奖争夺精彩可期。

以奥巴梅扬为首的阿申纳前线需持续灌注火力，以弥补伤病满营的防线缺失。 （图：法新社）

（英国．伦敦24日讯）英超第19轮周中圣诞特快车，周三伦敦3雄将同日各自出击，竞逐第4名欧冠“摇滚区”席位的阿申纳与切尔西，将分别客战“海鸥”布赖顿与“黄蜂”沃特福德，抢分占位成唯一手段，而托登罕热刺主场对决“樱桃”伯恩茅斯，将放眼取胜坐3望2。

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阿申纳上周末全取3分，成功摆脱单周2败颓势，现与老4切尔西同积37分，仅以得失球劣势屈居第5名。在后防伤病问题仍不见好转下，主帅埃梅里将得仰赖以奥巴梅扬为首的攻击组持续灌注火力，以填补防线的缺失。奥巴梅扬现以12球占据英超进球榜首位，但后方以11球紧随其后的凯恩和萨拉赫状态正佳，令这赛季英超金靴奖争夺精彩可期。

枪手上季曾不敌布赖顿

主队布赖顿近3战全败，且已连续8场比赛皆有失球，而主力中卫顿克上轮染红更是雪上加霜，此番面对以40球在联赛仅次于曼市（50球）的阿申纳，或只能输少当赢。不过，布赖顿上赛季主场曾以2比1打败枪手，当时砍获进球的前锋穆雷这赛季已攻进8球。

另一边厢，切尔西周末刚遭滑铁卢，士气大挫，这轮对上近3场2胜1败的沃特福德，若稍有不慎，或又有失分之忧，到时第4名宝座将不保。双方在英超共交手10次，蓝狮6胜2和2负占优，而近3场皆出现大比分战果，当中切尔西上赛季客场更以1比4惨败，当时奉献1球的德洛费乌近2场皆有进球，将是切尔西防线需提防对象。

近期联赛取得4连胜，并在周末狂进6球的托登罕热刺，则将居主迎战伯恩茅斯。樱桃刚于周末取胜终结各项赛事3连败，元气还没完全恢复，而且赛季至今对战豪门全败，或将成为热刺眼中的“送分童子”。

热刺现以42分居第3名，与后方的第4的切尔西距离已有5分差，并在第2名卫冕冠军曼市近3战2败下，将双方分差逼近至2分，“篡位”并非不可能。