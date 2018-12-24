教会发挥创意·打造“榴梿圣诞树” 圣诞节遇上榴梿盛产，教会发挥创意，以200个榴梿打造一棵高约7尺的“榴梿圣诞树”，来个不一样的圣诞节。

古晋佳音教会以不同的圣诞树来迎接圣诞节，以200个榴梿打造了一棵高约7尺的“榴梿圣诞树”。

（砂拉越．古晋24日讯）圣诞节遇上榴梿盛产，教会发挥创意，以200个榴梿打造一棵高约7尺的“榴梿圣诞树”，来个不一样的圣诞节。

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这棵散发榴梿香气的圣诞树，昨日竖立在古晋佳音教会露天圣诞节庆祝晚宴上，只摆设4个小时便被拆除，分发给出席者享用。

坐落于翠绿山庄商业中心店屋的古晋佳音教会（Good News Fellowship Kuching），昨晚在店屋前方的停车场主办露天圣诞节晚宴，筵开48桌，获得牧师、教友及教友家人和朋友的踊跃出席。

现场最引人瞩目的莫过于由上百个榴梿叠成的“榴梿圣诞树”，引人注目。

古晋佳音教会露天圣诞节庆祝晚宴筹委会主席雷贤羽受访时表示，打造榴梿圣诞树的想法，是来自教友前晚发来的一张图片，当下他们一致认为用榴梿叠起的圣诞树很特别和创意。

“榴梿圣诞树并不难打造，是竖立在两块运货板子上，我们在短短11个小时便完成。”

11名教友分工合作，其中3名教友从清晨六时许起到处寻找榴梿，并在下午3时前，把榴梿送到现场。一些教友也开始采用木材和铁网等材料，搭起圆锥形框架，之后再把榴梿叠起，用铁线围绕来固定。

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除了挂上灯饰和套上五角星进行装饰，他们也以盛产的红毛丹做点缀，遮盖榴梿与榴梿之间的隙缝。

榴梿圣诞树，格外引人瞩目。